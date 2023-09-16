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Появилось фото буксировки ракетного корабля "Самум", который подбил дрон "Морской малыш"

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2023, 12:17
Появилось фото буксировки ракетного корабля
Ракетный корабль "Самум" (Фото: ресурс оккупантов)

В сети появилось фото буксировки российского ракетного корабля  "Самум", который подбили дроном "Морской малыш" в Черном море. Соответствующий снимок публикуют украинские каналы, которые освещают войну.

На снимке можно заметить, как два катера-буксира тянут корабль в бухте.
Судно немного накренилось после удара.
Ранее стало известно, что 14 сентября экспериментальный надводный дрон Sea Baby поразил российский ракетный корабль "Самум" недалеко от входа в Севастопольскую бухту.

Россиянам пришлось отбуксировать "Самум" на ремонт с большим дифферентом на корму и креном на правый борт.

Для этой атаки СБУ использовала экспериментальный образец морского дрона, способного работать в шторм, скрываясь от обнаружения за высокими волнами. Во время спецоперации высота волн достигала 1,5-2 м.

  • В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе в Севастополе был поврежден большой десантный корабль и подлодка ВМС оккупантов.
  • Командующий Воздушными силами заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow.
  • Версию по Storm Shadow, со ссылкой на собственные источники, подтвердило и британское издание Sky News.

Смотрите видео: Как выглядит вражеский БДК "Минск" после удара Сил обороны по Севастополю: видео

Дмитрий Гриниченко
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войнаКрымсевастопольчерноморский флот
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