З'явилося фото буксирування ракетного корабля "Самум", який підбив дрон "Морський малюк"

У мережі з'явилося фото буксирування російського ракетного корабля "Самум", який підбили дроном "Морський малюк" у Чорному морі. Відповідну фотографію публікують українські канали, які висвітлюють війну.

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На знімку можна помітити, як два катери-буксири тягнуть корабель у бухті.

Судно трохи нахилилося після удару.

Раніше стало відомо, що 14 вересня експериментальний надводний дрон Sea Baby вразив російський ракетний корабель "Самум" поблизу входу до Севастопольської бухти.

Росіянам довелося відбуксирувати "Самум" на ремонт із великим диферентом на корму та креном на правий борт.

Для цієї атаки СБУ використала експериментальний зразок морського дрона, здатного працювати у шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями. Під час спецоперації висота хвиль досягала 1,5-2 м.

Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів.

Командувач Повітряних сил заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow.

Версію з Storm Shadow, з посиланням на власні джерела, підтвердило і британське видання Sky News.

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