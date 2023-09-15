Аквадрон СБУ Sea Baby підбив російський ракетний корабель "Самум"

Джерела LIGA.net у Службі безпеки України повідомили, що 14 вересня експериментальний надводний дрон Sea Baby уразив російський ракетний корабель "Самум" недалеко від входу у Севастопольську бухту.

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За даними співрозмовника у спецслужбах, "Морський малюк" влучив у задню праву частину ворожого судна, завдавши значних пошкоджень, корабель втратив хід.

Росіянам довелося відбуксирувати "Самум" на ремонт із великим диферентом на корму і креном на правий борт.

Для цієї атаки СБУ використала експериментальний зразок морського дрона, який здатен працювати в шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями. Під час спецоперації висота хвиль сягала 1,5-2 м.

Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів.

Командувач Повітряних сил заявив, що удар по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow.

Версію щодо Storm Shadow, із посиланням на власні джерела, підтвердило і британське видання Sky News.

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