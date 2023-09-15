Аквадрон СБУ Sea Baby підбив російський ракетний корабель "Самум"
15.09.2023, 16:54
Фото: джерело LIGA.net в СБУ
Джерела LIGA.net у Службі безпеки України повідомили, що 14 вересня експериментальний надводний дрон Sea Baby уразив російський ракетний корабель "Самум" недалеко від входу у Севастопольську бухту.
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За даними співрозмовника у спецслужбах, "Морський малюк" влучив у задню праву частину ворожого судна, завдавши значних пошкоджень, корабель втратив хід.
Росіянам довелося відбуксирувати "Самум" на ремонт із великим диферентом на корму і креном на правий борт.
Для цієї атаки СБУ використала експериментальний зразок морського дрона, який здатен працювати в шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями. Під час спецоперації висота хвиль сягала 1,5-2 м.
- Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів.
- Командувач Повітряних сил заявив, що удар по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow.
- Версію щодо Storm Shadow, із посиланням на власні джерела, підтвердило і британське видання Sky News.
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