Аквадрон СБУ Sea Baby подбил российский ракетный корабль "Самум"

Источники LIGA.net в Службе безопасности Украины сообщили, что 14 сентября экспериментальный надводный дрон Sea Baby поразил российский ракетный корабль "Самум" недалеко от входа в Севастопольскую бухту.

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По данным собеседника в спецслужбах, "Морской малыш" попал в заднюю правую часть вражеского судна, нанеся значительные повреждения, корабль потерял ход.

Россиянам пришлось отбуксировать "Самум" на ремонт с большим дифферентом на корму и креном на правый борт.

Для этой атаки СБУ использовала экспериментальный образец морского дрона, способного работать в шторм, скрываясь от обнаружения за высокими волнами. Во время спецоперации высота волн достигала 1,5-2 м.

В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе в Севастополе был поврежден большой десантный корабль и подлодка ВМС оккупантов.

Командующий Воздушными силами заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow.

Версию по Storm Shadow, со ссылкой на собственные источники, подтвердило и британское издание Sky News.

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