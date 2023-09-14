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Как выглядит вражеский БДК "Минск" после удара Сил обороны по Севастополю: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2023, 20:01
Видео: соцсети
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В сети появилось видео поврежденного в результате украинской атаки крупного российского десантного корабля "Минск".

Вчера Минобороны РФ заявило, что пораженные Силами обороны корабли якобы будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов.

Однако в ГУР заявили, что "это значительные поражения", и, с большой вероятностью, корабли восстановлению не подлежат.

Смотрите также: Появились спутниковые фото последствий ночной атаки на российские корабли в Севастополе

  • В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в Севастополе была повреждена крупная российская десантный корабль и подлодка ВМС РФ. В ГУР утверждают , что, с большой вероятностью, они не подлежат восстановлению.
  • Командующий Воздушными силами Олещук заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация , намекнул на Storm Shadow. Версию по Storm Shadow, ссылаясь на собственные источники, подтвердило и британское издание Sky News.

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Оксана Житнюк
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