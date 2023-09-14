В сети появилось видео поврежденного в результате украинской атаки крупного российского десантного корабля "Минск".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Вчера Минобороны РФ заявило, что пораженные Силами обороны корабли якобы будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов.

Однако в ГУР заявили, что "это значительные поражения", и, с большой вероятностью, корабли восстановлению не подлежат.

Смотрите также: Появились спутниковые фото последствий ночной атаки на российские корабли в Севастополе

В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в Севастополе была повреждена крупная российская десантный корабль и подлодка ВМС РФ. В ГУР утверждают , что, с большой вероятностью, они не подлежат восстановлению.

Командующий Воздушными силами Олещук заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация , намекнул на Storm Shadow. Версию по Storm Shadow, ссылаясь на собственные источники, подтвердило и британское издание Sky News.

Читайте также: Украина ударила по двум патрульным кораблям РФ в Черном море, есть повреждения

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.