В сети появилось видео поврежденного в результате украинской атаки крупного российского десантного корабля "Минск".
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Вчера Минобороны РФ заявило, что пораженные Силами обороны корабли якобы будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов.
Однако в ГУР заявили, что "это значительные поражения", и, с большой вероятностью, корабли восстановлению не подлежат.
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- В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в Севастополе была повреждена крупная российская десантный корабль и подлодка ВМС РФ. В ГУР утверждают , что, с большой вероятностью, они не подлежат восстановлению.
- Командующий Воздушными силами Олещук заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация , намекнул на Storm Shadow. Версию по Storm Shadow, ссылаясь на собственные источники, подтвердило и британское издание Sky News.
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