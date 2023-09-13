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Появились спутниковые фото последствий ночной атаки на российские корабли в Севастополе

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2023, 20:42
Появились спутниковые фото последствий ночной атаки на российские корабли в Севастополе - Фото
Фото - соцсети

Появились спутниковые снимки последствий ночной атаки на судоремонтный завод имени Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе, где были повреждены большой российский десантный корабль "Ростов-на-Дону" и подлодка "Минск" ВМС РФ. Фото сервиса Planet.com опубликовала редакция Радио Свобода.

На видео – сравнение снимков, сделанных 12 и 13 сентября после ночной атаки.

Еще один спутниковый снимок, распространенный в соцсетях:

Появились спутниковые фото последствий ночной атаки на российские корабли в Севастополе

  • В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в Севастополе были повреждены большой российский десантный корабль и подлодка ВМС РФ. В ГУР утверждают, что, с большой вероятностью, они не подлежат восстановлению.
  • Командующий Воздушными силами Олещук заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow. Версию по Storm Shadow, ссылаясь на собственные источники, подтвердило и британское издание Sky News.

Читайте также: Украина нанесла удар по Севастополю и впервые поразила подлодку: главное об атаке

Оксана Житнюк
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