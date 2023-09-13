Появились спутниковые фото последствий ночной атаки на российские корабли в Севастополе

Появились спутниковые снимки последствий ночной атаки на судоремонтный завод имени Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе, где были повреждены большой российский десантный корабль "Ростов-на-Дону" и подлодка "Минск" ВМС РФ. Фото сервиса Planet.com опубликовала редакция Радио Свобода.

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На видео – сравнение снимков, сделанных 12 и 13 сентября после ночной атаки.

Еще один спутниковый снимок, распространенный в соцсетях:

В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в Севастополе были повреждены большой российский десантный корабль и подлодка ВМС РФ. В ГУР утверждают, что, с большой вероятностью, они не подлежат восстановлению.

Командующий Воздушными силами Олещук заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow. Версию по Storm Shadow, ссылаясь на собственные источники, подтвердило и британское издание Sky News.

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