З’явились супутникові фото наслідків нічної атаки на російські кораблі в Севастополі

З’явились супутникові знімки наслідків нічної атаки на судноремонтний завод імені Орджонікідзе у тимчасово окупованому Севастополі, де було пошкоджено великий російський десантний корабель "Ростов-на-Дону" та підводний човен "Мінськ" ВМС РФ. Фото сервісу Planet.com опублікувала російська редакція Радіо Свобода.

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На відео – порівняння знімків, зроблених 12 та 13 вересня – після нічної атаки.

Ще один супутниковий знімок, поширений у соцмережах:

Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі імені Орджонікідзе у Севастополі було пошкоджено великий російський десантний корабель та підводний човен ВМС РФ. В ГУР стверджують, що, з великою ймовірністю, вони не підлягають відновленню.

Командувач Повітряних сил Олещук заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow. Версію щодо Storm Shadow, посилаючись на власні джерела, підтвердило і британське видання Sky News.

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