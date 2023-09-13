RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

З’явились супутникові фото наслідків нічної атаки на російські кораблі в Севастополі

Этот материал также доступен на русском
13.09.2023, 20:42
З’явились супутникові фото наслідків нічної атаки на російські кораблі в Севастополі - Фото
Фото - соцмережі

З’явились супутникові знімки наслідків нічної атаки на судноремонтний завод імені Орджонікідзе у тимчасово окупованому Севастополі, де було пошкоджено великий російський десантний корабель "Ростов-на-Дону" та підводний човен "Мінськ" ВМС РФ. Фото сервісу Planet.com опублікувала російська редакція Радіо Свобода.

На відео – порівняння знімків, зроблених 12 та 13 вересня – після нічної атаки.

Ще один супутниковий знімок, поширений у соцмережах:

З’явились супутникові фото наслідків нічної атаки на російські кораблі в Севастополі

  • Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі імені Орджонікідзе у Севастополі було пошкоджено великий російський десантний корабель та підводний човен ВМС РФ. В ГУР стверджують, що, з великою ймовірністю, вони не підлягають відновленню.
  • Командувач Повітряних сил Олещук заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow. Версію щодо Storm Shadow, посилаючись на власні джерела, підтвердило і британське видання Sky News.

Читайте також: Україна завдала удару по Севастополю та вперше вразила підводний човен: головне про атаку

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
кримвійнакорабельфлотСевастопольвмс рф
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 