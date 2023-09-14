Украина ударила по двум патрульным кораблям РФ в Черном море, есть повреждения – Стратком
14.09.2023, 19:33
Патрульный корабль проекта 22160 Павел Державин (Фото - пропагандистское агентство РИА Новости)
Утром 14 сентября Украина нанесла удар по двум патрульным кораблям РФ в Черном море. Об этом сообщил Стратком ВСУ.
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Стратком утверждает, что Силы обороны нанесли удар по двум корветам РФ проекта 22160 в юго-западной части Черного моря, и что этим кораблям нанесен определенный ущерб.
Патрульные корабли проекта 22160 типа "Василий Быков" — серия корветов РФ c управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны.
После начала полномасштабного вторжения в Украину у кораблей Черноморского флота РФ были закрашены бортовые номера, чтобы затруднить их идентификацию.
В настоящее время в состав флота РФ входят четыре корвета проекта 22160 – "Василь Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Сергей Котов".
- 26 июля разведка Украины сообщала, что корвет "Сергей Котов" был направлен на патрулирование южной части Черного моря.
- В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в Севастополе были повреждены большой российский десантный корабль и подлодка ВМС РФ. В ГУР утверждают, что, с большой вероятностью, они не подлежат восстановлению.
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