Украина ударила по двум патрульным кораблям РФ в Черном море, есть повреждения – Стратком

Утром 14 сентября Украина нанесла удар по двум патрульным кораблям РФ в Черном море. Об этом сообщил Стратком ВСУ.

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Стратком утверждает, что Силы обороны нанесли удар по двум корветам РФ проекта 22160 в юго-западной части Черного моря, и что этим кораблям нанесен определенный ущерб.

Патрульные корабли проекта 22160 типа "Василий Быков" — серия корветов РФ c управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны.

После начала полномасштабного вторжения в Украину у кораблей Черноморского флота РФ были закрашены бортовые номера, чтобы затруднить их идентификацию.

В настоящее время в состав флота РФ входят четыре корвета проекта 22160 – "Василь Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Сергей Котов".

26 июля разведка Украины сообщала, что корвет "Сергей Котов" был направлен на патрулирование южной части Черного моря.

В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в Севастополе были повреждены большой российский десантный корабль и подлодка ВМС РФ. В ГУР утверждают, что, с большой вероятностью, они не подлежат восстановлению.

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