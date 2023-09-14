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Появилось видео боевой работы по флоту россиян: аквадрон атаковал "Сергея Котова" – ГУР видео

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2023, 21:14
Ведер: ГУР
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Вицепремьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров опубликовал видео Главного управления разведки Минобороны с кадрами ночной работы морского дрона в акватории Черного моря.

"Работает ГУР. Работают доноры United24. Работают украинские технологии. Работаем все на победу", – написал Федоров.

Он не уточнил, что это была за операция, где, какими были цели, и были ли поражения.

Однако источник LIGA.net в правительстве сообщил, что на данном видео зафиксированы удары по двум патрульным кораблям РФ в Черном море, нанесенные утром 14 сентября. Стратком ВСУ ранее сообщил, что Силы обороны нанесли удар по кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков".

Источник LIGA.net в ГУР заявил, что на видео – работа по патрульному кораблю "Сергей Котов".

Появилось видео боевой работы по флоту россиян: аквадрон атаковал "Сергея Котова" – ГУР
  • В ночь на 13 сентября ВСУ устроили атаку на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе: были повреждены большой российский десантный корабль и подлодка ВМС РФ.
  • Командующий Воздушными силами Олещук заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow. Версию по Storm Shadow, ссылаясь на собственные источники, подтвердило и британское издание Sky News.

Смотрите также: Как выглядит вражеский БДК "Минск" после удара Сил обороны по Севастополю: видео

Оксана Житнюк, Юрий Смирнов
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