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З'явилось відео бойової роботи по флоту росіян: аквадрон атакував "Сергія Котова" – ГУР видео

Этот материал также доступен на русском
14.09.2023, 21:14
Відер: ГУР
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Віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров опублікував відео Головного управління розвідки Міноборони з кадрами нічної роботи морського дрона в акваторії Чорного моря.


"Працює ГУР. Працюють донори United24. Працюють українські технології. Працюємо всі на перемогу", – написав Федоров.

Він не уточнив, що це була за операція, де, якими були цілі, і чи були ураження.

Проте джерело LIGA.net в уряді повідомило, що на даному відео зафіксовано удари по двох патрульних кораблях РФ у Чорному морі, завдані зранку 14 вересня. Стратком ЗСУ раніше повідомив, що Сили оборони завдали удару по кораблях проєкту 22160 типу "Василь Биков".

Джерело LIGA.net в ГУР заявило, що на відео – робота по патрульному кораблю "Сергій Котов". 

З'явилось відео бойової роботи по флоту росіян: аквадрон атакував "Сергія Котова" – ГУР
  • В ніч проти 13 вересня ЗСУ влаштували атаку на судноремонтний завод імені Орджонікідзе у Севастополі: було пошкоджено великий російський десантний корабель та підводний човен ВМС РФ.
  • Командувач Повітряних сил Олещук заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow. Версію щодо Storm Shadow, посилаючись на власні джерела, підтвердило і британське видання Sky News.

Дивіться також: Як виглядає ворожий ВДК "Мінськ" після удару Сил оборони по Севастополю: відео

Оксана Житнюк, Юрій Смірнов
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