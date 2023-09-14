З'явилось відео бойової роботи по флоту росіян: аквадрон атакував "Сергія Котова" – ГУР

Віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров опублікував відео Головного управління розвідки Міноборони з кадрами нічної роботи морського дрона в акваторії Чорного моря.

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"Працює ГУР. Працюють донори United24. Працюють українські технології. Працюємо всі на перемогу", – написав Федоров.

Він не уточнив, що це була за операція, де, якими були цілі, і чи були ураження.

Проте джерело LIGA.net в уряді повідомило, що на даному відео зафіксовано удари по двох патрульних кораблях РФ у Чорному морі, завдані зранку 14 вересня. Стратком ЗСУ раніше повідомив, що Сили оборони завдали удару по кораблях проєкту 22160 типу "Василь Биков".

Джерело LIGA.net в ГУР заявило, що на відео – робота по патрульному кораблю "Сергій Котов".

В ніч проти 13 вересня ЗСУ влаштували атаку на судноремонтний завод імені Орджонікідзе у Севастополі: було пошкоджено великий російський десантний корабель та підводний човен ВМС РФ.

Командувач Повітряних сил Олещук заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow. Версію щодо Storm Shadow, посилаючись на власні джерела, підтвердило і британське видання Sky News.

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