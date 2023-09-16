Федоров: Дронів стало у 100 разів більше, ніж у 2022 році. Пообіцяв більше атак на ВМС РФ

Віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Reuters пообіцяв більше атак українських дронів на російські кораблі, оскільки виробництво безпілотників в Україні у 2023 році зросло у понад 100 разів порівняно з 2022 роком.

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"Безпілотників буде більше, атак буде більше, російських кораблів буде менше. Це точно", – заявив міністр.

Федоров зазначив, що у 2023 році виробництво безпілотників в Україні зросло більш ніж у 100 разів порівняно з минулим роком.

"Я думаю, що до кінця цього року, якщо порівнювати з попереднім, це збільшення буде приблизно в 120-140 разів", – спрогнозував він.

За словами міністра, Україна також випробовує системи штучного інтелекту, які можуть локалізувати цілі за кілька кілометрів і направляти на них безпілотники, навіть якщо зовнішній зв’язок порушений засобами радіоелектронної боротьби.

Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону" ВМС окупантів.

14 вересня експериментальний надводний дрон Sea Baby вразив російський ракетний корабель "Самум" поблизу входу до Севастопольської бухти.

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