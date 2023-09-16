ВСУ наступают в районе Вербового на юге, Россия пыталась возле Ягодного на востоке: карта

Украинские военные имеют частичный успех в районе Вербового на юге, российские оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ в районе Ягодного на востоке. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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На Бахмутском направлении горячее всего сейчас в Клищиевке и Курдюмовке. В районе Клещиевки Силы обороны имели успех.

Противник безуспешно пытался прорвать оборону в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области.

ВСУ также имеют частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области, вытесняют оттуда оккупантов и закрепляются на достигнутых рубежах.

15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку, имели частичный успех в районе Клещиевки на Бахмутском направлении.

В мае командир тактической группы "Азов" заявил, что воины 3 ОШБр разгромили подразделения 72 бригады РФ, полностью уничтожили две роты, разбили бригадную разведку, уничтожили значительное количество боевых бронемашин и захватили значительное количество пленных.

"Поселок уничтожен, негде установить флаг". В 3-й штурмовой рассказали о боях за Андреевку.

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