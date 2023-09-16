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ВСУ наступают в районе Вербового на юге, Россия пыталась возле Ягодного на востоке: карта

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2023, 17:39
ВСУ наступают в районе Вербового на юге, Россия пыталась возле Ягодного на востоке: карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные имеют частичный успех в районе Вербового на юге, российские оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ в районе Ягодного на востоке. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

На Бахмутском направлении горячее всего сейчас в Клищиевке и Курдюмовке. В районе Клещиевки Силы обороны имели успех.

Карта: deepstate

Противник безуспешно пытался прорвать оборону в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области.

Карта: deepstate

ВСУ также имеют частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области, вытесняют оттуда оккупантов и закрепляются на достигнутых рубежах.

Карта: deepstate

  • 15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку, имели частичный успех в районе Клещиевки на Бахмутском направлении.
  • В мае командир тактической группы "Азов" заявил, что воины 3 ОШБр разгромили подразделения 72 бригады РФ, полностью уничтожили две роты, разбили бригадную разведку, уничтожили значительное количество боевых бронемашин и захватили значительное количество пленных.
  • "Поселок уничтожен, негде установить флаг". В 3-й штурмовой рассказали о боях за Андреевку.

Читайте также: Андреевка – ключ к успеху наступления на Бахмут, 72-я бригада РФ разбита вдребезги – 3 ОШБр

Милана Головань
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войнаАнна Малярконтрнаступление
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