ЗСУ наступають у районі Вербового на півдні, Росія намагалася біля Ягідного на сході: карта

Українські військові мають частковий успіх у районі Вербового на півдні, російські окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ у районі Ягідного на сході. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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На Бахмутському напрямку найгарячіше зараз в Кліщіївці та Курдюмовці. В районі Кліщіївки Сили оборони мали успіх.

Противник безуспішно намагався прорвати оборону в районах Ягідного та Богданівки Донецької області.

ЗСУ також мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняють звідти окупантів та закріплюються на досягнутих рубежах.

15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку, мали частковий успіх у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

У травні командир тактичної групи "Азов" заявив, що воїни 3 ОШБр розгромили підрозділи 72 бригади РФ, повністю знищили дві роти, розбили бригадну розвідку, знищили значну кількість бойових бронемашин та захопили значну кількість полонених.

"Селище знищено, ніде встановити прапор". У 3-й штурмовій розповіли про бої за Андріївку.

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