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ЗСУ наступають у районі Вербового на півдні, Росія намагалася біля Ягідного на сході: карта

Этот материал также доступен на русском
16.09.2023, 17:39
ЗСУ наступають у районі Вербового на півдні, Росія намагалася біля Ягідного на сході: карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові мають частковий успіх у районі Вербового на півдні, російські окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ у районі Ягідного на сході. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

На Бахмутському напрямку найгарячіше зараз в Кліщіївці та Курдюмовці. В районі Кліщіївки Сили оборони мали успіх.

Карта: deepstate

Противник безуспішно намагався прорвати оборону в районах Ягідного та Богданівки Донецької області.

Карта: deepstate

ЗСУ також мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняють звідти окупантів та закріплюються на досягнутих рубежах.

Карта: deepstate

  • 15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку, мали частковий успіх у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.
  • У травні командир тактичної групи "Азов" заявив, що воїни 3 ОШБр розгромили підрозділи 72 бригади РФ, повністю знищили дві роти, розбили бригадну розвідку, знищили значну кількість бойових бронемашин та захопили значну кількість полонених.
  • "Селище знищено, ніде встановити прапор". У 3-й штурмовій розповіли про бої за Андріївку.

Читайте також: Андріївка – ключ до успіху наступу на Бахмут, 72-гу бригаду РФ розбито вщент – 3 ОШБр

Мілана Головань
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