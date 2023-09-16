RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Ракетники знищили частину ППО-щита росіян і вдарили по десантниках окупантів у Світлодарську — відео

Этот материал также доступен на русском
16.09.2023, 20:28
Ракетники знищили частину ППО-щита росіян і вдарили по десантниках окупантів у Світлодарську — відео - Фото
ЗРК "Бук" російських окупантів (скриншот)
доповнено

Сили оборони продовжують вибивати протиповітряну оборону російських окупантів на лінії фронту і біля неї: лише минулої доби було завдано враження по декількох зенітно-ракетних комплексах "Бук" противника. Про це повідомив у вечірньому зведенні Генштаб.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Підрозділами ракетних нанесено ураження по трьох зенітно-ракетних комплексах "Бук-М1" та п'ятьох артилерійських засобах противника", – йдеться в повідомленні.

Ступінь пошкодження систем не вказується.

Крім того, протягом доби Повітряні сили ЗСУ завдали ще п'ять ударів по ЗРК росіян (про результат не повідомляється), два удари по пунктах управління, 12 – по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників.

Читайте також: Німеччина веде переговори з партнерами щодо передачі Україні IRIS-T — топдепутат Бундестагу

За той же період часу росіяни завдали вісім ракетних і понад 50 авіаударів, здійснили 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах (зокрема по Харкову).

За словами аеророзвідника ЗСУ з нікнеймом @externalPilot, який бачив кадри знищення одного із ЗРК за останні дні, "Бук-М3 – це окремим смаколик". Відео, ймовірно, буде викладено пізніше.

Військовослужбовець пише, що це було враження ЗРК реактивним снарядом із M142/M270, а систему коригував безпілотник Shark.

ДОПОВНЕНО о 21:12. Стратком ЗСУ пише, що сьогодні близько 12:30 у тимчасово окупованому Світлодарську ЗСУ "успішно демілітаризували" два ЗРК "Бук-М3".

"Обидва ЗРК намагались захистити розташовані неподалік частини штабу бригади та дивізії ПДВ окупаційних російських військ", – зазначено у повідомленні.

Також дивіться: Туман війни. Напружене відео з Андріївки біля Бахмута: бійці 3 ОШБр штурмують у руїнах села

Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війназведеннябукГенштабзркппо
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 