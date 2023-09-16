Ракетники знищили частину ППО-щита росіян і вдарили по десантниках окупантів у Світлодарську — відео

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Сили оборони продовжують вибивати протиповітряну оборону російських окупантів на лінії фронту і біля неї: лише минулої доби було завдано враження по декількох зенітно-ракетних комплексах "Бук" противника. Про це повідомив у вечірньому зведенні Генштаб.

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"Підрозділами ракетних нанесено ураження по трьох зенітно-ракетних комплексах "Бук-М1" та п'ятьох артилерійських засобах противника", – йдеться в повідомленні.

Ступінь пошкодження систем не вказується.

Крім того, протягом доби Повітряні сили ЗСУ завдали ще п'ять ударів по ЗРК росіян (про результат не повідомляється), два удари по пунктах управління, 12 – по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників.

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За той же період часу росіяни завдали вісім ракетних і понад 50 авіаударів, здійснили 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах (зокрема по Харкову).

За словами аеророзвідника ЗСУ з нікнеймом @externalPilot, який бачив кадри знищення одного із ЗРК за останні дні, "Бук-М3 – це окремим смаколик". Відео, ймовірно, буде викладено пізніше.

бук м3 це окремий смаколик https://t.co/GmoGByXd6z — зовнішній пілот (@externalPilot) September 16, 2023

Військовослужбовець пише, що це було враження ЗРК реактивним снарядом із M142/M270, а систему коригував безпілотник Shark.

ДОПОВНЕНО о 21:12. Стратком ЗСУ пише, що сьогодні близько 12:30 у тимчасово окупованому Світлодарську ЗСУ "успішно демілітаризували" два ЗРК "Бук-М3".

"Обидва ЗРК намагались захистити розташовані неподалік частини штабу бригади та дивізії ПДВ окупаційних російських військ", – зазначено у повідомленні.

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