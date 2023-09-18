Россия атаковала Хмельницкую и Одесскую области. Под Днепром сбили две ракеты россиян

В ночь на 18 сентября и утром Россия атаковала Украину со стратегической авиации. На фоне масштабной воздушной тревоги взрывы были слышны в Хмельницкой и Одесской областях. В небе над Днепропетровской областью сбили две крылатые ракеты оккупантов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В 05:36, через полчаса после объявления воздушной тревоги в Хмельницкой области, предварительно в Староконстантинове, раздался первый взрыв. Об этом сообщали корреспонденты Суспильного.

В 05:43 там произошел повторный взрыв.

Впоследствии в Хмельницкой ОВА сообщили о работе ПВО.

Также о звуках взрывов сообщали одесситы. По данным Генштаба, российские оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар с применением крылатых ракет и ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Одесской области. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Кроме того, в Николаевской области работала ПВО, о чем сообщали Воздушные силы.

Кировоградскую область атаковали "шахеды", отработала ПВО.

В 07:40 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что над областью сбили две крылатые ракеты.

6 сентября захватчики ударили артиллерией по людному месту в Константиновке Донецкой области. В результате теракта погибли 16 человек, ранения получили 33 человека.

8 сентября россияне атаковали Кривой Рог, по информации МВД, погиб полицейский, еще 72 человека травмированы. В тот же день россияне в очередной раз ударили авиацией по Херсонской области, в результате чего погибли три человека.

Читайте также: Оккупанты обстреляли Херсонскую область, погиб гражданский, еще двое подорвались на мине

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.