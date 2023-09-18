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Россия атаковала Хмельницкую и Одесскую области. Под Днепром сбили две ракеты россиян

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2023, 07:30
Россия атаковала Хмельницкую и Одесскую области. Под Днепром сбили две ракеты россиян - Фото
Работа ПВО (Иллюстративное фото)

В ночь на 18 сентября и утром Россия атаковала Украину со стратегической авиации. На фоне масштабной воздушной тревоги взрывы были слышны в Хмельницкой и Одесской областях. В небе над Днепропетровской областью сбили две крылатые ракеты оккупантов.

В 05:36, через полчаса после объявления воздушной тревоги в Хмельницкой области, предварительно в Староконстантинове, раздался первый взрыв. Об этом сообщали корреспонденты Суспильного.

В 05:43 там произошел повторный взрыв.

Впоследствии в Хмельницкой ОВА сообщили о работе ПВО.

Также о звуках взрывов сообщали одесситы. По данным Генштаба, российские оккупанты  нанесли массированный ракетно-авиационный удар с применением крылатых ракет и ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Одесской области. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Кроме того, в Николаевской области работала ПВО, о чем сообщали Воздушные силы.

Кировоградскую область атаковали "шахеды", отработала ПВО.

В 07:40 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что над областью сбили две крылатые ракеты.

  • 6 сентября захватчики ударили артиллерией по людному месту в Константиновке Донецкой области. В результате теракта погибли 16 человек, ранения получили 33 человека.
  • 8 сентября россияне атаковали Кривой Рог, по информации МВД, погиб полицейский, еще 72 человека травмированы. В тот же день россияне в очередной раз ударили авиацией по Херсонской области, в результате чего погибли три человека.

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Милана Головань
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войнаодесская областьхмельницкая область
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