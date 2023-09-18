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Росія атакувала Хмельницьку та Одеську області. Під Дніпром збили дві ракети росіян

Этот материал также доступен на русском
18.09.2023, 07:30
Росія атакувала Хмельницьку та Одеську області. Під Дніпром збили дві ракети росіян - Фото
Робота ППО (Ілюстративне фото)

В ніч проти 18 вересня та зранку Росія атакувала Україну зі стратегічної авіації. На тлі масштабної повітряної тривоги вибухи було чутно у Хмельницькій та Одеській областях. У небі над Дніпропетровщиною збили дві крилаті ракети окупантів.

О 05:36, за пів години після оголошення повітряної тривоги на Хмельниччині, в області, попередньо в Старокостянтинові, пролунав перший вибух. Про це повідомляли кореспонденти Суспільного.

О 05:43 там пролунав повторний вибух.

Згодом у Хмельницькій ОВА сповістили про роботу ППО.

Також про звуки вибухів повідомляли одесити. За даними Генштабу, російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару із застосуванням крилатих ракет та ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі Одещини. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Крім того, на Миколаївщині працювала ППО, про що повідомляли Повітряні сили.

Кіровоградську область атакували "шахеди", відпрацювала ППО.

О 07:40 глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що під ранок над областю збили дві крилаті ракети.

  • 6 вересня загарбники вдарили артилерією по людному місцю у Костянтинівці Донецької області. Внаслідок теракту загинули 16 людей, поранення отримали 33 особи.
  • 8 вересня росіяни атакували Кривий Ріг, за інформацією МВС, загинув поліціянт, ще 72 особи травмовано. Того самого дня росіяни вкотре вдарили авіацією по Херсонській області, внаслідок чого загинули троє людей.

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Мілана Головань
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війнаХмельниччинаОдещина
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