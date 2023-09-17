Окупанти обстріляли Херсонську область, загинув цивільний, ще двоє підірвалися на міні

Окупанти обстріляли село Білозерського району Херсонської області та вбили 69-річного пенсіонера. Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За інформацією голови ОВА, близько 14:50 17 вересня окупанти вдарили по селу Томина Балка Білозерського району.

"Під вогонь на своєму подвір’ї потрапив чоловік 1954 року народження. Отримані травми виявилися надто тяжкими. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть", – написав Прокудін.

Раніше він також повідомив, що в Бериславському районі на міні підірвався трактор, водночас 45-річний чоловік отримав численні травми та опіки і помер дорогою до лікарні, а 26-річного потерпілого госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

6 вересня загарбники вдарили артилерією по людному місцю у Костянтинівці Донецької області. Внаслідок теракту загинули 16 людей, поранення отримали 33 особи.

8 вересня росіяни атакували Кривий Ріг, за інформацією МВС, загинув поліціянт, ще 72 особи травмовано. Того ж дня росіяни вкотре вдарили авіацією по Херсонській області, внаслідок чого загинули троє людей.

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