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Оккупанты обстреляли Херсонскую область, погиб гражданский, еще двое подорвались на мине

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2023, 18:15
Оккупанты обстреляли Херсонскую область, погиб гражданский, еще двое подорвались на мине - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - Минобороны)

Оккупанты обстреляли село Белозерского района Херсонской области и убили 69-летнего пенсионера. Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По информации главы ОВА, около 14:50 17 сентября оккупанты ударили по селу Томина Балка Белозерского района.

"Под огонь в своем дворе попал мужчина 1954 года рождения. Полученные им травмы оказались слишком тяжелыми. Прибывшие на место медики смогли только констатировать смерть", – написал Прокудин.

Ранее он также сообщил, что в Бериславском районе на мине подорвался трактор, при этом 45-летний мужчина получил многочисленные травмы и ожоги и скончался по дороге в больницу, а 26-летний пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести.

  • 6 сентября захватчики ударили артиллерией по людному месту в Константиновке Донецкой области. В результате теракта погибли 16 человек, ранения получили 33 человека.
  • 8 сентября россияне атаковали Кривой Рог, по информации МВД, погиб полицейский, еще 72 человека травмированы. В тот же день россияне в очередной раз ударили авиацией по Херсонской области, в результате чего погибли три человека.
Сергей Бережной
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