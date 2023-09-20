Der Spiegel: Україна відмовилася від бракованих німецьких танків Leopard. Це вже другий випадок

Україна відмовилася від десятка застарілих танків Leopard 1 з Німеччини, виявивши в них несправності, які не можна відремонтувати на її території через нестачу підготовлених інженерів. Про це повідомила німецька газета Der Spiegel.

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Військовослужбовці помітили дефекти під час передачі бойових машин у Жешуві.

Берлін, надіславши своїх технічних фахівців для перевірки, визнав проблеми з танками; було вирішено відправити їх на ремонт.

Як пише видання, ситуація "незручна" для Німеччини, оскільки це вдруге, коли з її "Леопардами" виникають технічні проблеми (Україна повідомила про "серйозні" технічні недоліки з першими 10 танками, поставленими в липні).

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Der Spiegel зазначає, що на прохання Києва Берлін віддав пріоритет навчанню танкістів, а не підготовці інженерів-ремонтників.

Розроблений у 1960-х роках Leopard 1 востаннє модернізувався у 1990-х. Бундесвер вивів його з експлуатації близько 10 років тому.

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