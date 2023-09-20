Der Spiegel: Україна відмовилася від бракованих німецьких танків Leopard. Це вже другий випадок
Україна відмовилася від десятка застарілих танків Leopard 1 з Німеччини, виявивши в них несправності, які не можна відремонтувати на її території через нестачу підготовлених інженерів. Про це повідомила німецька газета Der Spiegel.
Військовослужбовці помітили дефекти під час передачі бойових машин у Жешуві.
Берлін, надіславши своїх технічних фахівців для перевірки, визнав проблеми з танками; було вирішено відправити їх на ремонт.
Як пише видання, ситуація "незручна" для Німеччини, оскільки це вдруге, коли з її "Леопардами" виникають технічні проблеми (Україна повідомила про "серйозні" технічні недоліки з першими 10 танками, поставленими в липні).
Читайте також: Німців запитали, "чи має Захід змусити Київ поступитися РФ землями заради миру" – підсумок опитування
Der Spiegel зазначає, що на прохання Києва Берлін віддав пріоритет навчанню танкістів, а не підготовці інженерів-ремонтників.
Розроблений у 1960-х роках Leopard 1 востаннє модернізувався у 1990-х. Бундесвер вивів його з експлуатації близько 10 років тому.
- У середині вересня 2023 року Німеччина оголосила про ще 400 млн євро у вигляді військової підтримки: основна частина пакета допомоги – боєприпаси.
- Київ давно чекає на німецькі крилаті ракети Taurus, проте Берлін ніяк не зважиться на цей крок підтримки України в її визвольній війні, і його це нервує.
- У Бундестазі сказали, що Німеччина веде переговори з партнерами про передачу Україні IRIS-T.
Коментарі