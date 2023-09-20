Der Spiegel: Украина отказалась от бракованных немецких танков Leopard. Это второй случай
Украина отказалась от десятка устаревших танков Leopard 1 из Германии, обнаружив в них неисправности, которые нельзя отремонтировать на ее территории из-за нехватки подготовленных инженеров. Об этом сообщила немецкая газета Der Spiegel.
Военнослужащие заметили дефекты при передаче боевых машин в Жешуве.
Берлин, направив своих технических специалистов для проверки, признал проблемы с танками; было решено отправить их на ремонт.
Как пишет издание, ситуация "неловкая" для Германии, так как это второй раз, когда с ее "Леопардами" возникают технические проблемы (Украина сообщила о "серьезных" технических недостатках с первыми 10 танками, поставленными в июле).
Читайте также: Немцев спросили, "должен ли Запад вынудить Киев уступить РФ земли ради мира" — итог опроса
Der Spiegel отмечает, что по просьбе Киева Берлин отдал приоритет обучению танкистов, а не подготовке инженеров-ремонтников.
Разработанный в 1960-х годах Leopard 1 в последний раз модернизировался в 1990-х. Бундесвер вывел его из эксплуатации около 10 лет назад.
- В середине сентября 2023 года Германия объявила о еще 400 млн евро в виде военной поддержки: основная часть пакета помощи – боеприпасы.
- Киев давно ждет немецкие крылатые ракеты Taurus, однако Берлин никак не решится на этот шаг поддержки Украины в ее освободительной войне, и его это нервирует.
- В Бундестаге сказали, что якобы Германия ведет переговоры с партнерами о передаче Украине IRIS-T.
Комментарии