Der Spiegel: Украина отказалась от бракованных немецких танков Leopard. Это второй случай

Украина отказалась от десятка устаревших танков Leopard 1 из Германии, обнаружив в них неисправности, которые нельзя отремонтировать на ее территории из-за нехватки подготовленных инженеров. Об этом сообщила немецкая газета Der Spiegel.

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Военнослужащие заметили дефекты при передаче боевых машин в Жешуве.

Берлин, направив своих технических специалистов для проверки, признал проблемы с танками; было решено отправить их на ремонт.

Как пишет издание, ситуация "неловкая" для Германии, так как это второй раз, когда с ее "Леопардами" возникают технические проблемы (Украина сообщила о "серьезных" технических недостатках с первыми 10 танками, поставленными в июле).

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Der Spiegel отмечает, что по просьбе Киева Берлин отдал приоритет обучению танкистов, а не подготовке инженеров-ремонтников.

Разработанный в 1960-х годах Leopard 1 в последний раз модернизировался в 1990-х. Бундесвер вывел его из эксплуатации около 10 лет назад.

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