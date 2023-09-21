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Зеленський зустрівся із лідерами Конгресу США – говорили про далекобійну зброю та фронт

Этот материал также доступен на русском
21.09.2023, 18:03
Зеленський зустрівся із лідерами Конгресу США – говорили про далекобійну зброю та фронт - Фото
Фото: АР

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з лідерами Конгресу США у Вашингтоні. Про це журналістам заявив речник Палати представників Конгресу США від Республіканської партії Кевін Маккарті, передає The Guardian.

За словами Маккарті, він спитав у Зеленського: "Який у вас план щодо перемоги? І що вам потрібно для перемоги?" – президент відповів: "Повітряне прикриття і далекобійна артилерія, здатна вразити росіян, які окупували Крим", зокрема йшлося про винищувачі F-16 та далекобійні ракети ATACMS.

Глава держави розповів про ситуацію на фронті та описав, як зараз відбуваються бойові дії.

Маккарті, ґрунтуючись на почутому й ставлячи американських військових на місце українських, заявив: "Зараз їхні війська ідуть вперед без прикриття з неба, вони мають розміновувати поля вночі власними руками. Ми б не відправили свої війська в таких умовах. Тому ми маємо дати їм те, що їм потрібною. І якщо ця адміністрація не дасть їм цього, то ми маємо прописати у законопроєкт про бюджетні асигнування зброю, про яку він (Зеленський, - Ред.)просив".

Спікер Палати представників додав, що США й Україна не можуть дозволити, щоб ситуація перетворилася на війну на виснаження.

"Путін хоче зломити волю американського народу і європейців, і вони не можуть цього допустити", – заявив він.

Маккарті також висловив деяке розчарування адміністрацією президента США Джо Байдена, сказавши, що їм необхідно побачити план перемоги, підзвітність тощо для того, аби збільшити обсяг військової допомоги.

Проте, на його переконання, він зможе привернути на свій бік республіканців, скептично налаштованих щодо збільшення допомоги й постачань для України.

  • Сьогодні Зеленський розпочав візит до Вашингтона. Очікується, що президент зустрінеться з американським колегою Байденом.

Читайте також: США сформували новий пакет військової допомоги до приїзду Зеленського у Вашингтон – що увійде

Мілана Головань
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