Зеленский встретился с лидерами Конгресса США – говорили о дальнобойном оружии и фронте

Президент Владимир Зеленский провел встречу с лидерами Конгресса США в Вашингтоне. Об этом журналистам заявил спикер Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии Кевин Маккарти, передает The Guardian.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Маккарти, он спросил Зеленского: "Что вам нужно?" – президент ответил: "Воздушное прикрытие и дальнобойная артиллерия, способная поразить оккупировавших Крым россиян".

Глава государства рассказал о ситуации на фронте и описал, как сейчас происходят боевые действия. Маккарти, основываясь на услышанном и ставя американских военных на место украинских, заявил, что США "не отправили бы свои войска в таких условиях" без обеспечения более мощного воздушного прикрытия.

Спикер Палаты представителей добавил, что США и Украина не могут позволить, чтобы ситуация превратилась в войну на истощение.

"Путин хочет сломить свободу американского народа и европейцев, и они не могут этого допустить", – заявил он.

Маккарти также выразил некоторое разочарование администрацией президента США Джо Байдена, сказав, что им необходимо увидеть план победы, подотчетность и тому подобное для того, чтобы увеличить объем военной помощи.

Однако, по его убеждению, он сможет привлечь на свою сторону республиканцев, скептически настроенных на увеличение помощи и поставок для Украины.

Сегодня Зеленский начал визит в Вашингтон. Ожидается, что президент встретится с американским коллегой Байденом.

Читайте также: США сформировали новый пакет военной помощи до приезда Зеленского в Вашингтон – что войдет

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.