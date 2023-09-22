Новости | Байден объявил: танки Abrams будут у ВСУ на следующей неделе. Едут системы ПВО и "кассеты"
Президент США Джо Байден утвердил новый пакет военной помощи для Украины на сумму $325 млн, куда среди всего прочего войдет вторая батарея зенитного ракетного комплекса средней дальности MIM-23 Hawk. Также, по словам американского лидера, первые американские танки Abrams прибудут в Украину "на следующей неделе".
По словам госсекретаря Энтони Блинкена, пакет включает в себя дополнительные ракеты ПВО, артиллерийские и кассетные боеприпасы, противотанковые средства, "которые еще больше повысят способность Украины продолжать контрнаступление против российских сил".
По словам президента США, новый пакет помощи – "чтобы спасти будущее свободы", от чего Америка "никогда не отступится".
Байден заверил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать воюющую против российских захватчиков Украину и впредь.
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В начале 2023 года США пообещали Украине 31 танк Abrams М1А2.
После сообщения о танках он добавил, что союзники также "сосредоточены на усилении возможностей украинской ПВО, чтобы защитить критическую инфраструктуру зимой", и объявил о передаче второй по счету батареи MIM-23 Hawk "со стабильной ежемесячной доставкой дополнительных этих и других систем в течение зимы".
После короткого брифинга Байден и президент Владимир Зеленский пожали руки.
Зеленский поблагодарил коллегу и американцев за новый пакет помощи, заявив, что там "именно то, что сейчас нужно нашим солдатам".
Прессе позволили задать только один вопрос. На вопрос репортера, получил ли Зеленский какие-либо гарантии от Конгресса в продолжении финансирования обороны страны, ответил не президент Украины, а Байден: "Я рассчитываю на здравый смысл Конгресса США. Альтернативы нет".
Ранее Зеленский провел встречу с лидерами Конгресса США.
- В пакет помощи Украине от США войдут ПТРК TOW и AT4, ракеты Javelin, снаряды GMLRS для HIMARS и другое оборудование. Вашингтон планирует передать больше систем ПВО малой дальности Avenger с ракетами Stinger. ATACMS, которые ВСУ ждут больше года, снова не будет.
- Ранее Германия объявила о еще 400 млн евро военной поддержки: основная часть пакета – боеприпасы. Киев давно ждет крылатые ракеты Taurus, но Берлин никак не решится, и его это нервирует.
- В Бундестаге сказали, что якобы Германия ведет переговоры с партнерами о передаче Украине IRIS-T.
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