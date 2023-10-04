Глава Мінстратегпрому: Київ та США вироблятимуть ППО, перші результати – до кінця року

Україна та США почнуть разом виробляти системи протиповітряної оборони, і перші результати будуть вже до кінця поточного року. Про це заявив NV глава Мінстратегпрому Олександр Камишін.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Він зазначив, що про спільне виробництво на українській території Київ та Вашингтон домовилися під час нещодавнього візиту до США президента Володимира Зеленського.

"Під час нашого візиту до США ми отримали не лише чергове запевнення про продовження фінансової та військової підтримки, а й готовність працювати над спільним виробництвом систем ППО. Ми вже розпочали над цим роботу", – сказав Камишін.

За його словами, перші результати такого спільного виробництва будуть уже до кінця 2023 року. "Інші складні системні речі" Камишін анонсував на найближчі роки.

На уточнювальне питання щодо виробництва інших типів техніки чи зброї Камишін не відповів. NV, посилаючись на власні джерела в українських оборонних компаніях, пише, що також буде спільне виробництво снарядів, але промислові потужності розмістять у третій країні по сусідству з Україною.

Ще один подібний проєкт реалізують щодо запчастин для військових вертольотів, пише видання.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, відповідаючи на питання, про виробництво яких саме систем ППО у співпраці зі США міг говорити Камишін, сказав, що "навряд хтось зараз озвучуватиме, що саме буде створено".

"Можемо спиратися на інформацію, яка була раніше – ще задовго до повномасштабного вторгнення була перспектива створення зенітно-ракетної системи, як запропонувало КБ "Південне". Також КБ "Луч" оголосило, що на базі того ж "Нептуна" може створювати зенітно-ракетний комплекс. Але це питання довготривале і потребувало фінансування", – сказав Ігнат.

Він додав, що, можливо, саме ці розробки, а може й інші, стануть основою для спільного виробництва зі США. Також він не виключив, що до американських типів ракет пристосовуватимуть вже наявні в Україні старі системи ППО.

27 вересня Шмигаль заявив, що до зими ППО України буде посилено, і до опалювального сезону країна готує такі проєкти захисту, "які ніхто у світі досі не робив".

30 вересня Зеленський розповів, що йде робота над тим, щоб виробляти системи ППО в Україні.

Читайте також: США передали Україні понад мільйон патронів, конфіскованих в Ірану

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.