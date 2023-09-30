До Альянсу оборонних індустрій вже долучилося 38 компаній із 19 різних країн. Триває також робота для майбутнього виробництва в Україні систем протиповітряної оборони. Про це президент Володимир Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні за підсумками першого Форуму оборонних індустрій.



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Зеленський назвав форум "дуже успішним".

"Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій – станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу", – зазначив Зеленський.

Мова йде про США, Велику Британію, Німеччину, Швецію, Данію, Нідерланди, Канаду, Болгарію, Австралію, Бельгію, Литву, Латвію, Естонію, Чехію, Північну Македонію, Словаччину, Іспанію, Хорватію та Фінляндію. За словами Зеленського, робота триває, і компанії ще будуть приєднуватися.

"Плюс наші виробники підписали на форумі 20 документів із компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми <…> Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів. Виробництво порохів, виробництво боєприпасів. Це підготовка персоналу для нашої "оборонки". Окремо й дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем", – сказав президент.

Загалом у форумі взяли участь понад 250 компаній, серед яких і десятки українських.

"Працюємо й над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО – справді сильні", – сказав Зеленський.

Зеленський сьогодні заявив, що Україна розпочала власне виробництво артилерійських систем і снарядів калібру 155 мм.

У 2024 році Україна збільшить фінансування оборонно-промислового комплексу у сім разів - майже до 55,8 млрд грн.

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