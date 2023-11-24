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Умєров закликав виробляти якомога більше української зброї для ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
24.11.2023, 19:31
Умєров закликав виробляти якомога більше української зброї для ЗСУ - Фото
Рустем Умєров та Олександр Камишін (Фото: Міноборони)

Міністр оборони Рустем Умєров на нараді з головою Мінстратегпрому Олександром Камишіним закликав забезпечити українську армію озброєнням українського виробництва. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

"Наш спільний пріоритет із міністром стратегічної промисловості Олександром Камишіним – забезпечення Збройних Сил України озброєнням українського виробництва. Наша мета – локалізувати якомога більше виробництв в Україні. Це питання нашої національної безпеки", – сказав Умєров.

За словами Камишіна, спроможності українського ОПК втричі зросли, порівнюючи з 2022 роком.

"Наступного року це буде зростання в шість разів щодо 2023-го. Все, що можемо, ми виробляємо всередині країни", – додав глава Мінстратегпрому.

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Мілана Головань
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війназброявиробництвоОлександр КамишінРустем Умєров

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