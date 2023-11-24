Умєров закликав виробляти якомога більше української зброї для ЗСУ
Міністр оборони Рустем Умєров на нараді з головою Мінстратегпрому Олександром Камишіним закликав забезпечити українську армію озброєнням українського виробництва. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.
"Наш спільний пріоритет із міністром стратегічної промисловості Олександром Камишіним – забезпечення Збройних Сил України озброєнням українського виробництва. Наша мета – локалізувати якомога більше виробництв в Україні. Це питання нашої національної безпеки", – сказав Умєров.
За словами Камишіна, спроможності українського ОПК втричі зросли, порівнюючи з 2022 роком.
"Наступного року це буде зростання в шість разів щодо 2023-го. Все, що можемо, ми виробляємо всередині країни", – додав глава Мінстратегпрому.
- У липні Камишін казав, що Україна збирається стати найбільшим виробником зброї в Європі.
- 8 червня 2023 року попередній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна має гарні перспективи мати свої ракети з дальністю ураження понад 1000 км.
- Наприкінці червня Україна створила АТ "Українська оборонна промисловість" замість концерну "Укроборонпром".
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