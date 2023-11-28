Путин переживает лучшие времена с начала войны, 2024 год будет сложнее — президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел считает, что 2024 год будет сложнее нынешнего в войне России против Украины

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Президент Чехии Петр Павел считает, что 2024 год будет сложнее нынешнего в войне России против Украины. Об этом он сказал в интервью газете Corriere della Sera.

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По его словам, Украина не может проводить по два или три наступления за один год.

Он отметил, что зима будет тяжелой из-за разрушений украинской инфраструктуры, а Россия перевела свою промышленность в военный режим и будет иметь время на восстановления.

"РФ производит гораздо больше крупнокалиберных боеприпасов, больше танков, набирает больше солдат. Они ведут переговоры с несколькими странами о поставках: Северная Корея имеет потенциал в 1 млн артиллерийских снарядов. Если мы упустим возможность сохранить поддержку Украины, следующий год может оказаться еще более благоприятным для Москвы. Этот год имеет решающее значение для закладки основы успеха, следующий год будет более сложным", — сказал Павел.

Глава чешского государства заявил, что диктатор Владимир Путин, вероятно, "переживает лучшие несколько недель с начала войны, когда мир отвлечен сектором Газа, а также из-за роста российского ВВП, несмотря на санкции".

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил на встрече с руководителями дипломатических миссий страны, что Вильнюс "не имеет права на усталость от войны", и призвал мобилизовать международную поддержку Украины.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок анонсировала "значительное расширение" поддержки Украины вопреки надеждам Кремля на обратное.

8 ноября в Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон не подталкивает Киев к каким-либо переговорам с Россией.

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