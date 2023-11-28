Путін переживає найкращі часи з початку війни, 2024 рік буде складнішим — президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел вважає, що 2024 рік буде складнішим за нинішній у війні Росії проти України

Петр Павел (Фото: EPA/JAKUB GAVLAK)

Президент Чехії Петр Павел вважає, що 2024 рік буде складнішим за нинішній у війні Росії проти України. Про це він сказав в інтерв'ю газеті Corriere della Sera.

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За його словами, Україна не може проводити по два чи три наступи за один рік.

Він зазначив, що зима буде важкою через руйнування української інфраструктури, а Росія перевела свою промисловість у військовий режим і матиме час на відновлення.

"РФ виробляє набагато більше великокаліберних боєприпасів, більше танків, набирає більше солдатів. Вони ведуть переговори з кількома країнами про постачання: Північна Корея має потенціал у 1 млн артилерійських снарядів. Якщо ми пропустимо можливість зберегти підтримку України, наступний рік може виявитися ще більш сприятливим для Москви. Цей рік має вирішальне значення для закладання основи успіху, наступний рік буде складнішим", – сказав Павел.

Глава чеської держави заявив, що диктатор Володимир Путін, ймовірно, "переживає найкращі кілька тижнів з початку війни, коли світ відвернений сектором Гази, а також через зростання російського ВВП, попри санкції".

Президент Литви Гітанас Науседа заявив на зустрічі з керівниками дипломатичних місій країни, що Вільнюс "не має права на втому від війни" і закликав мобілізувати міжнародну підтримку України.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок анонсувала "значне розширення" підтримки України всупереч сподіванням Кремля на протилежне.

8 листопада в Державному департаменті США заявили, що Вашингтон не підштовхує Київ до будь-яких переговорів із Росією.

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