Глава МЗС Німеччини: Путін рано радіє. Підтримка України буде значно розширена

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок анонсувала "значне розширення" підтримки України всупереч сподіванням Кремля на протилежне. Про це вона сказала на зустрічі глав МЗС Євросоюзу, повідомило німецьке видання WELT.

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"Наша підтримка буде значно розширена, особливо наступного року", – сказала Бербок, не вдаючись до подробиць.

Щодо можливих надій російського диктатора Володимира Путіна на зменшення підтримки України з боку ЄС через ескалацію конфлікту на Близькому Сході, Бербок сказала: "Путін дуже рано радіє через драматичну ситуацію в усьому світі. Тому що ми не тільки продовжимо нашу підтримку України – ми продовжимо її розширювати та збільшувати".

Раніше Бербок підтримала намічене на грудень рішення про початок переговорів з Україною щодо вступу до Євросоюзу, заявивши, що прийняття України до блоку – це "геостратегічна необхідність".

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