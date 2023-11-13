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Боррель запевнив, що втоми від України не буде

Этот материал также доступен на русском
13.11.2023, 17:30
Боррель запевнив, що втоми від України не буде - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що з боку Європи не буде "втоми" від України, яка продовжує чинити опір збройній агресії РФ. Про це він сказав на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, в якій через відеозв'язок взяв участь і очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

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Боррель зазначив, що 27 міністрів закордонних справ ЄС передали спільне послання стосовно підтримки Україні.

"Україна є пріоритетом ЄС – ми не будемо втомлюватися від наших зобов’язань. Я працюю, дотримуючись завдання Єврокомісії, над нашими майбутніми зобов’язаннями щодо безпеки", – заявив очільник європейської дипломатії.

Кулеба під час участі у Раді міністрів закордонних справ ЄС закликав збільшити військову допомогу для України, ухвалити в грудні рішення щодо початку переговорів про вступ України до ЄС, а також прискорити роботу над 12-м пакетом санкцій проти РФ.

  • 11 листопада Боррель заявив, що США, ймовірно, скоротять військову допомогу Україні, і Європа має бути готовою до цього та продовжувати надавати підтримку ЗСУ.

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Оксана Житнюк
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Жозеп Боррельвійськова допомога

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