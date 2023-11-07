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Президент Литви: Ми не маємо права на втому від війни, значення України – екзистенційне

Этот материал также доступен на русском
07.11.2023, 13:59
Президент Литви: Ми не маємо права на втому від війни, значення України – екзистенційне - Фото
Гітанас Науседа (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Президент Литви Гітанас Науседа заявив на зустрічі з керівниками дипломатичних місій країни, що Вільнюс "не має права на втому від війни", і закликав мобілізувати міжнародну підтримку України.

"Значення України для нас було, є і буде екзистенційним. І всі зусилля дипломатичної служби мають бути зосереджені на цьому пріоритеті. Втоми від війни не можна допустити, незважаючи ні на що", – сказав він.

Науседа додав, що Литва має "послідовно мобілізувати всебічну міжнародну підтримку України, порушувати питання відповідальності Росії за агресію і воєнні злочини, а також зберігати євроатлантичну перспективу України в міжнародному порядку денному".

На думку президента, нові конфлікти, що спалахують у різних частинах світу, відвертають увагу міжнародної спільноти від російської агресії в Україні та загалом від агресивних намірів Росії у сфері зовнішньої політики.

  • 27 вересня стало відомо, що ВМС Литви передали Україні комплекти обладнання для радіолокації для морського спостереження.
  • 29 вересня новинне агентство Reuters писало, що група країн-членів Європейського Союзу, серед яких є Литва, замовила 155-мм снаряди для України.
  • У жовтні Литва заявила, що передасть Україні дві пускові установки ЗРК NASAMS. Сьогодні президент Зеленський заявив, що дві такі системи заступили на бойове чергування в Україні. Невідомо, чи від Литви вони.

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Мілана Головань
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