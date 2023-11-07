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Нові системи NASAMS заступили на бойове чергування в Україні – президент

Этот материал также доступен на русском
07.11.2023, 12:52
Нові системи NASAMS заступили на бойове чергування в Україні – президент - Фото
Пуск протиракети із ЗРК NASAMS (фото — Flickr @kongsberg)

На бойове чергування в Україні заступили додаткові системи протиповітряної/протиракетної оборони NASAMS. Про це повідомив Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський.

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"На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів. Вчасне підсилення нашої ППО до зими", – написав президент за підсумками щоденної наради з військовими та управлінцями в тилу.

У жовтні Литва заявила, що передасть Україні дві пускові установки ЗРК NASAMS. Невідомо, системи від кого саме з партнерів заступили на чергування.

Склад системи, що саме передано, не розголошується.

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NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System) – розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace спільно з американською фірмою Raytheon мобільний ЗРК для знищення повітряних об'єктів супротивника (БпЛА, балістичні ракети, гелікоптери, літаки, крилаті ракети тощо) на середніх та малих висотах за будь-яких метеоумов. Може вражати цілі на відстані до 180 км і висоті до 21 км.

Батарея ЗРК покоління II складається із 12 пускових установок (кожна несе шість ракет), восьми радарів, одного центру управління вогнем, однієї машини з електронно-оптичною камерою та одного автомобіля Tactical Control Cell.

Імовірність ураження цілі однією ракетою – 85%. Максимальна швидкість цілі – 1 км/с.

Взято на озброєння в Норвегії 1994 року. Випущено три покоління ЗРК.

Євген Пилипенко
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війназркппоNASAMS

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