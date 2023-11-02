Для боротьби з "довгою рукою" Росії в Україні розгорнули та нарощують систему "Покрова"

Для протистояння ракетним та далеким дроновим ударам Росії Україна розгортає загальнонаціональну систему радіоелектронної боротьби "Покрова", а також системи ситуативної обізнаності "Кварц" та "Графіт". Про це розповів в оглядовій статті для The Economist про ситуацію з війною та її перспективи головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Система здатна підміняти супутникове радіонавігаційне поле (здійснювати "спуфінг") і придушувати супутникову радіонавігацію по всій лінії бойового зіткнення та на більшій частині території України.

Технічних характеристик "Покрови" немає у публічному доступі.

За словами Залужного, також триває розробка та впровадження у процеси управління елементів систем ситуативної обізнаності:

→ "Графіт" – для автоматизованого передавання та відображення інформації про проліт малорозмірних БПЛА;

→ "Кварц" – для збору, обробки, відображення даних та керування засобами РЕБ.

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За оцінкою генерала армії, на листопад 2023 року "практично досягнуто паритету" щодо виконання завдань з РЕБ на фронті, і це "істотно ускладнює" можливість досягнення переваги у війні як Росією, так і Україною.

Залужний пише, що також необхідне удосконалення наявних та розробка нових вітчизняних комплексів РЕБ, враховуючи перспективу ведення електромагнітної боротьби у всьому електромагнітному спектрі, що охоплює значно ширший частотний діапазон (від гамма-випромінювання до терагерцового випромінювання).

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