Для боротьби з "довгою рукою" Росії в Україні розгорнули та нарощують систему "Покрова"
Для протистояння ракетним та далеким дроновим ударам Росії Україна розгортає загальнонаціональну систему радіоелектронної боротьби "Покрова", а також системи ситуативної обізнаності "Кварц" та "Графіт". Про це розповів в оглядовій статті для The Economist про ситуацію з війною та її перспективи головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Система здатна підміняти супутникове радіонавігаційне поле (здійснювати "спуфінг") і придушувати супутникову радіонавігацію по всій лінії бойового зіткнення та на більшій частині території України.
Технічних характеристик "Покрови" немає у публічному доступі.
За словами Залужного, також триває розробка та впровадження у процеси управління елементів систем ситуативної обізнаності:
→ "Графіт" – для автоматизованого передавання та відображення інформації про проліт малорозмірних БПЛА;
→ "Кварц" – для збору, обробки, відображення даних та керування засобами РЕБ.
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За оцінкою генерала армії, на листопад 2023 року "практично досягнуто паритету" щодо виконання завдань з РЕБ на фронті, і це "істотно ускладнює" можливість досягнення переваги у війні як Росією, так і Україною.
Залужний пише, що також необхідне удосконалення наявних та розробка нових вітчизняних комплексів РЕБ, враховуючи перспективу ведення електромагнітної боротьби у всьому електромагнітному спектрі, що охоплює значно ширший частотний діапазон (від гамма-випромінювання до терагерцового випромінювання).
- Залужний заявив, що війна перейшла у позиційний формат, і для успіху потрібно знову повернути маневровний тип війни.
- Через дефіцит потрібного озброєння ЗСУ були змушені вибивати артилерію ворога ракетами HIMARS, розповів він.
- Водночас РФ збільшила щільність вогню старими гаубицями та посилено виробляє високоточні снаряди "Краснопіль", і її не варто недооцінювати, значний час вона матиме перевагу в озброєннях, каже Залужний.
- За його оцінкою, до кінця 2023 року Росія може наростити кількість авіації до восьми дивізій, а винищувачі F-16 вже будуть менш корисними, ніж якби їх надали раніше, оскільки Росія покращила ППО.
- Головком визнав прогалини із призовом, які дозволяють ухилятися, "намагаємося виправити".
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