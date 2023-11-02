Для борьбы с "длинной рукой" России в Украине развернули и наращивают систему "Покрова"

Для противостояния ракетным и дальним дроновым ударам России Украина развертывает общенациональную систему радиоэлектронной борьбы "Покрова", а также системы ситуативной осведомленности "Кварц" и "Графит". Об этом рассказал в обзорной статье для The Economist о ситуации с войной и ее перспективах главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Система способна подменять спутниковое радионавигационное поле (осуществлять "спуфинг"), подавлять спутниковую радионавигацию по всей линии боевой столкновения и на большей части территории Украины.

Технических характеристик "Покровы" нет в публичном доступе.

По словам Залужного, также продолжается разработка и внедрение в процессы управления элементов систем ситуативной осведомленности:

→ "Графит" – для автоматизированной передачи и отображения информации о пролете малоразмерных БПЛА;

→ "Кварц" – для сбора, обработки, отображения данных и управления средствами РЭБ.

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По оценке генерала армии, на ноябрь 2023 "практически достигнут паритет" по выполнению задач по РЭБ на фронте, и это "существенно усложняет" возможность достижения преимущества в войне как Россией, так и Украиной.

Залужный пишет, что также необходимо усовершенствование существующих и разработка новых отечественных комплексов РЭБ, учитывая перспективу ведения электромагнитной борьбы во всем электромагнитном спектре, охватывающем значительно более широкий частотный диапазон (от гамма-излучения до терагерцового излучения).

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