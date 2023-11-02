Для борьбы с "длинной рукой" России в Украине развернули и наращивают систему "Покрова"
Для противостояния ракетным и дальним дроновым ударам России Украина развертывает общенациональную систему радиоэлектронной борьбы "Покрова", а также системы ситуативной осведомленности "Кварц" и "Графит". Об этом рассказал в обзорной статье для The Economist о ситуации с войной и ее перспективах главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Система способна подменять спутниковое радионавигационное поле (осуществлять "спуфинг"), подавлять спутниковую радионавигацию по всей линии боевой столкновения и на большей части территории Украины.
Технических характеристик "Покровы" нет в публичном доступе.
По словам Залужного, также продолжается разработка и внедрение в процессы управления элементов систем ситуативной осведомленности:
→ "Графит" – для автоматизированной передачи и отображения информации о пролете малоразмерных БПЛА;
→ "Кварц" – для сбора, обработки, отображения данных и управления средствами РЭБ.
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По оценке генерала армии, на ноябрь 2023 "практически достигнут паритет" по выполнению задач по РЭБ на фронте, и это "существенно усложняет" возможность достижения преимущества в войне как Россией, так и Украиной.
Залужный пишет, что также необходимо усовершенствование существующих и разработка новых отечественных комплексов РЭБ, учитывая перспективу ведения электромагнитной борьбы во всем электромагнитном спектре, охватывающем значительно более широкий частотный диапазон (от гамма-излучения до терагерцового излучения).
- Залужный заявил, что война перешла в позиционный формат, и для успеха нужно снова вернуть маневренный тип войны.
- Из-за дефицита нужного вооружения ВСУ были вынуждены выбивать артиллерию врага ракетами HIMARS, рассказал он.
- В то же время РФ увеличила плотность огня старыми гаубицами и усиленно производит высокоточные снаряды "Краснополь", и ее не стоит недооценивать, значительное время у нее будет преимущество в вооружениях, говорит Залужный.
- По его оценке, до конца 2023 года Россия может нарастить количество авиации до восьми дивизий, а истребители F-16 уже будут менее полезны, чем если бы их предоставили ранее, так как Россия улучшила ПВО.
- Главком признал пробелы с призывом, которые позволяют уклоняться, "пытаемся исправить".
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