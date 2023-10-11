Литва передасть Україні дві пускові установки NASAMS та 155-мм боєприпаси

Литва в рамках нового пакету військової допомоги передасть Україні дві пускові установки систем протиповітряної оборони NASAMS, а також разом із деякими європейськими партнерами закупить для українських військових боєприпаси калібру 155 мм. Про це йдеться на сайті Міноборони країни.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас наголосив на Рамштайні, що Вільнюс формує свої пакети підтримки з огляду на найбільші потреби та пріоритети України.

Таким чином Литва скоро передасть дві пускові установки NASAMS та 155-мм боєприпаси для ЗСУ.

Крім того, за словами Анушаускаса, підготовка до зими вже почалася, тому найближчим часом його країна передасть Україні електрогенератори та інше обладнання, необхідне для холодної пори року.

Зокрема, електрогенератори, армійські похідні ліжка, одяг. Також продовжено навчання та реабілітацію українських військових.

Міноборони Великої Британії повідомило, що Україна отримає неназвану кількість мобільних платформ MSI-DS TERRAHAWK PALADIN. Компанія-виробник MSI Defence Systems Ltd каже, що система підійде для протиповітряної оборони ближнього радіуса дії, а також проти наземних та морських цілей.

Читайте також: США оголосили про пакет військової допомоги Україні на $200 млн – повний список

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.