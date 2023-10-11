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Литва передаст Украине две пусковые установки NASAMS и 155-мм боеприпасы

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2023, 19:58
Литва передаст Украине две пусковые установки NASAMS и 155-мм боеприпасы - Фото
Система NASAMS (Фото: Flickr)

Литва в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине две пусковые установки систем противовоздушной обороны NASAMS, а также вместе с некоторыми европейскими партнерами закупит для украинских военных боеприпасы калибра 155 мм. Об этом идет речь на сайте Минобороны страны.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил на Рамштайне, что Вильнюс формирует свои пакеты поддержки с учетом наибольших потребностей и приоритетов Украины.

Таким образом, Литва скоро передаст две пусковые установки NASAMS и 155-мм боеприпасы для ВСУ.

Кроме того, по словам Анушаускаса, подготовка к зиме уже началась, поэтому в ближайшее время его страна передаст Украине электрогенераторы и другое оборудование, необходимое для холодного времени года.

В частности, электрогенераторы, армейские походные кровати, одежду. Также продолжена учеба и реабилитация украинских военных.

  • Минобороны Великобритании сообщило, что Украина получит неназванное количество мобильных платформ MSI-DS TERRAHAWK PALADIN. Компания-производитель MSI Defence Systems Ltd говорит, что система подойдет для противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, а также против наземных и морских целей.

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Милана Головань
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