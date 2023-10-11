Литва передаст Украине две пусковые установки NASAMS и 155-мм боеприпасы

Литва в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине две пусковые установки систем противовоздушной обороны NASAMS, а также вместе с некоторыми европейскими партнерами закупит для украинских военных боеприпасы калибра 155 мм. Об этом идет речь на сайте Минобороны страны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил на Рамштайне, что Вильнюс формирует свои пакеты поддержки с учетом наибольших потребностей и приоритетов Украины.

Таким образом, Литва скоро передаст две пусковые установки NASAMS и 155-мм боеприпасы для ВСУ.

Кроме того, по словам Анушаускаса, подготовка к зиме уже началась, поэтому в ближайшее время его страна передаст Украине электрогенераторы и другое оборудование, необходимое для холодного времени года.

В частности, электрогенераторы, армейские походные кровати, одежду. Также продолжена учеба и реабилитация украинских военных.

Минобороны Великобритании сообщило, что Украина получит неназванное количество мобильных платформ MSI-DS TERRAHAWK PALADIN. Компания-производитель MSI Defence Systems Ltd говорит, что система подойдет для противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, а также против наземных и морских целей.

Читайте также: США объявили о пакете военной помощи Украине на $200 млн – полный список

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.