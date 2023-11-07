Новые системы NASAMS заступили на дежурство в Украине — президент

На боевое дежурство в Украине заступили дополнительные системы противовоздушной/противоракетной обороні NASAMS. Об этом сообщил верховный главнокомандующий Владимир Зеленский.

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"На боевое дежурство встали дополнительные системы NASAMS от партнеров. Своевременное усиление нашей ПВО перед зимой", – написал президент по итогам ежедневного совещания с военными и управленцами в тылу.

В октябре Литва заявила, что передаст Украине две пусковые установки ЗРК NASAMS. Неизвестно, системы от кого из партнеров заступили на дежурство.

Состав системы, что именно передано, не разглашается.

Новость дополняется...

NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System) – разработанный норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon мобильный ЗРК для уничтожения воздушных объектов противника (БпЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и т.п.) на средних и малых высотах при любых метеоусловиях. Может поражать цели на расстоянии до 180 км и высоте до 21 км.



Батарея ЗРК поколения II состоит из 12 пусковых установок (каждая несет шесть ракет), восьми радаров, одного центра управления огнем, одной машины с электронно-оптической камерой и одного автомобиля Tactical Control Cell.

Вероятность поражения цели одной ракетой – 85%. Максимальная скорость цели – 1 км/с.

Система стала на вооружение в Норвегии в 1994 году. Выпущено три поколения ЗРК.

10 марта 2023 года во время визита в Киев министр обороны Норвегии анонсировал передачу двух взводов систем ПВО NASAMS в сотрудничестве с США.

28 июня Литва купила для Украины две пусковые зенитно-ракетные установки NASAMS.

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