Литва передает Украине два зенитно-ракетных комплекса NASAMS – президент страны

Литва купит для Украины два зенитно-ракетных комплекса NASAMS. Об этом в Twitter сообщил президент страны Гитанас Науседа.

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"Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые будут переданы Украине. Противовоздушная оборона является ключевой для украинской борьбы с агрессором", – написал он.

По его словам, зенитно-ракетные комплексы прибудут в Украину в ближайшее время. Контракт был подписан между Литвой, Норвегией и норвежским производителем Kongsberg Gruppen.

Глава Литвы также выразил надежду, что саммит НАТО в Вильнюсе в июле примет больше коллективных решений о поддержке Украины.

На пресс-конференции в Гааге Науседа заявил, что планирует посетить Украину. Визит должен пройти сегодня, 28 июня.

Издание LRT сообщило, что литовский президент "неоднократно поднимал вопрос о возможной передаче Украине систем NASAMS".

Прочесть о ЗРК NASAMS можно в разборе от LIGA.net здесь.

7 ноября 2022 года в Украину прибыли первые NASAMS.

15 ноября президент Владимир Зеленский отчитался об успешной работе NASAMS.

10 января 2023 года глава Минобороны Канады Анита Ананд заявила, что ее страна приобретет у США систему противовоздушной обороны NASAMS для передачи Украине.

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