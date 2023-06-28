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Литва передает Украине два зенитно-ракетных комплекса NASAMS – президент страны

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2023, 09:11
Литва передает Украине два зенитно-ракетных комплекса NASAMS – президент страны - Фото
Гитанас Науседа (Фото: ЕРА)

Литва купит для Украины два зенитно-ракетных комплекса NASAMS. Об этом в Twitter сообщил президент страны Гитанас Науседа.

"Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые будут переданы Украине. Противовоздушная оборона является ключевой для украинской борьбы с агрессором", – написал он.

По его словам, зенитно-ракетные комплексы прибудут в Украину в ближайшее время. Контракт был подписан между Литвой, Норвегией и норвежским производителем Kongsberg Gruppen.

Глава Литвы также выразил надежду, что саммит НАТО в Вильнюсе в июле примет больше коллективных решений о поддержке Украины.

На пресс-конференции в Гааге Науседа заявил, что планирует посетить Украину. Визит должен пройти сегодня, 28 июня.

Издание LRT сообщило, что литовский президент "неоднократно поднимал вопрос о возможной передаче Украине систем NASAMS".

Прочесть о ЗРК NASAMS можно в разборе от LIGA.net здесь.

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Милана Головань
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