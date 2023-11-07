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Прем'єр Румунії: У Європі зараз сплеск популістів та екстремістів — це двійники Путіна

Этот материал также доступен на русском
07.11.2023, 09:17
Прем'єр Румунії: У Європі зараз сплеск популістів та екстремістів — це двійники Путіна - Фото
Марсель Чолаку (Фото: EPA/Robert Ghement)

Прем'єр-міністр Румунії Марсель Чолаку заявив, що у Європейському Союзі спостерігається сплеск популярності правопопулістських сил, які виступають проти підтримки України. Про це він повідомив в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, Румунія продовжить підтримку України, всупереч тому, що багато хто в Європі "демонструє ознаки втоми від війни".

"Румунія продовжить допомагати Україні, попри політичні витрати. Ці політичні витрати менш важливі, ніж прецедент, який створить перемога Росії", – сказав Чолаку.

Він зазначив, що в Європі спостерігається сплеск підтримки правих та популістських сил, які критикують допомогу Україні та виступають проти розриву зв'язків із Росією.

"Чи можете ви уявити, скільки двійників Путіна ми отримаємо серед деяких європейських політиків-популістів? Не забуваймо, що наступного року у нас відбудуться вибори до Європейського парламенту, і якщо ми побачимо більше екстремістських голосів в асамблеї, це створить велику вразливість усередині ЄС", – резюмував політик.

  • Винищувачі F-16, які Нідерланди мають надати Україні, будуть доставлені до Румунії для навчання українських пілотів.
  • Президент Володимир Зеленський під час візиту до Румунії анонсував надання Україні артилерії та ППО, а також повідомив про домовленість, завдяки якій буде прискорено навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
  • Нещодавно міністерка закордонних справ Румунії Луміниця Одобеску назвала воєнними злочинами удари Росії по дунайських портах в Ізмаїлі та Рені.

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Дмитро Гриниченко
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