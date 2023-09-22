Президент Румунії назвав падіння дронів РФ на території країни "реальною проблемою"

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що падіння на території країни російських дронів та їхніх уламків під час атак на українські порти є реальною проблемою. Про це повідомляє Agerpres.

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За його словами, хоч дрони й не атакують Румунію напряму, ситуація все одно є неприйнятною.

"Дрони атакують не Румунію, але те, що їхні частини падають на територію країни, є реальною проблемою, яку необхідно вирішити. Поки що ніхто не постраждав, але це не означає, що ці інциденти не рахуються", – сказав Йоганніс.

Він згадав, що за останній час на території Румунії було зафіксовано три випадки падіння уламків безпілотників.

Глава країни наголосив, що люди, які живуть на румунському березі Дунаю, поблизу районів, які постраждали від атак, бояться, але розуміють важливість підтримки України.

"Вони бачать бомбардування на тому боці й думають, що якщо ми будемо стояти та дивитися, то можемо бути наступними", – резюмував Йоганніс.

4 вересня в МЗС повідомили, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії. Це підтвердили й у ДПСУ.

6 вересня міністр оборони Румунії Анджел Тилвар підтвердив, що на території Румунії виявлено сліди, ймовірно, падіння дрона. 9 вересня там знайшли уламки ще одного дрона, схожого на безпілотники армії РФ. А 13 вересня румуни знайшли уламки дрона за 14 км від кордону з Україною.

Генсек НАТО заявив, що падіння уламків "шахеда" в Румунії не було "навмисною атакою".

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