Президент Румынии назвал падение дронов РФ на территории страны "реальной проблемой"

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что падение на территории страны российских дронов и их обломков во время атак на украинские порты является реальной проблемой. Об этом сообщает Agerpres.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, хоть дроны и не атакуют Румынию напрямую, ситуация все равно неприемлема.

"Дроны атакуют не Румынию, но то, что их части падают на территорию страны, является реальной проблемой, которую необходимо решить. Пока никто не пострадал, но это не значит, что эти инциденты не считаются", – сказал Йоханнис.

Он вспомнил, что за последнее время на территории Румынии было зафиксировано три случая падения обломков беспилотников.

Глава страны подчеркнул, что люди, живущие на румынском берегу Дуная, вблизи пострадавших от атак районов, боятся, но понимают важность поддержки Украины.

"Они видят бомбардировки на той стороне и думают, что если мы будем стоять и смотреть, то можем быть следующими", – резюмировал Йоханнис.

4 сентября в МИД сообщили, что ночью в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 упали и сдетонировали на территории Румынии. Это подтвердили и в ГПСУ.

6 сентября министр обороны Румынии Анджел Тилвар подтвердил, что на территории Румынии обнаружены следы, вероятно, падения дрона. 9 сентября там обнаружили обломки еще одного дрона, похожего на беспилотники армии РФ. А 13 сентября румыны нашли обломки дрона в 14 км от границы с Украиной.

Генсек НАТО заявил, что падение обломков "шахеда" в Румынии не было "преднамеренной атакой".

Читайте также: Румыния готова сбивать российские дроны в случае опасности – штаб обороны страны

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.