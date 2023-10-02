Глава МЗС Румунії назвала воєнними злочинами удари Росії по портах на Дунаї

Міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску назвала воєнними злочинами удари Росії по дунайських портах в Ізмаїлі та Рені. Про це вона повідомила під час спілкування з журналістами у Києві, цитує її ЄП.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За її словами, Румунія підтримує Україну та її народ у війні проти Росії.

Вона зазначила, що атаки окупантів на цивільну інфраструктуру, зокрема й на порти на Дунаї поблизу румунського кордону — це воєнні злочини.

"Те, що робить Росія поряд із нашим кордоном, підриває українську економіку, продовольчу безпеку, зокрема й на глобальному рівні, та цивільну навігацію у Чорному морі", — сказала Одобеску.

Читайте також: На атакованій дронами переправі до Румунії був автобус із дітьми, але його встигли вивезти

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.