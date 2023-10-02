Глава МЗС Румунії назвала воєнними злочинами удари Росії по портах на Дунаї
02.10.2023, 11:56
Лумінiца Одобеску (Фото: EPA)
Міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску назвала воєнними злочинами удари Росії по дунайських портах в Ізмаїлі та Рені. Про це вона повідомила під час спілкування з журналістами у Києві, цитує її ЄП.
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За її словами, Румунія підтримує Україну та її народ у війні проти Росії.
Вона зазначила, що атаки окупантів на цивільну інфраструктуру, зокрема й на порти на Дунаї поблизу румунського кордону — це воєнні злочини.
"Те, що робить Росія поряд із нашим кордоном, підриває українську економіку, продовольчу безпеку, зокрема й на глобальному рівні, та цивільну навігацію у Чорному морі", — сказала Одобеску.
- 4 вересня 2023 року Україна повідомила, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії. Це підтвердили й у ДПСУ.
- Неодноразово в Румунії було знайдено уламки дронів.
- Генсек НАТО заявив, що падіння "шахеда" в Румунії не було "навмисною атакою".
- 15 вересня заступник начальника штабу оборони Румунії заявив, що Румунія готова збивати російські дрони.
- 22 вересня президент Румунії заявив, що падіння російських дронів на території країни є "реальною проблемою".
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