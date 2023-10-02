RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Глава МЗС Румунії назвала воєнними злочинами удари Росії по портах на Дунаї

Этот материал также доступен на русском
02.10.2023, 11:56
Глава МЗС Румунії назвала воєнними злочинами удари Росії по портах на Дунаї - Фото
Лумінiца Одобеску (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску назвала воєнними злочинами удари Росії по дунайських портах в Ізмаїлі та Рені. Про це вона повідомила під час спілкування з журналістами у Києві, цитує її ЄП.

За її словами, Румунія підтримує Україну та її народ у війні проти Росії.

Вона зазначила, що атаки окупантів на цивільну інфраструктуру, зокрема й на порти на Дунаї поблизу румунського кордону — це воєнні злочини.

"Те, що робить Росія поряд із нашим кордоном, підриває українську економіку, продовольчу безпеку, зокрема й на глобальному рівні, та цивільну навігацію у Чорному морі", — сказала Одобеску.

Читайте також: На атакованій дронами переправі до Румунії був автобус із дітьми, але його встигли вивезти

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавійськова допомогарумуніяпортизерноДунайЛумініца Одобеску
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 