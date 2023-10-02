Глава МИД Румынии назвала военными преступлениями удары России по портам на Дунае

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску назвала военными преступлениями удары России по дунайским портам в Измаиле и Рени. Об этом она сообщила во время общения с журналистами в Киеве, цитирует ее ЕП.

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По ее словам, Румыния поддерживает Украину и ее народ в войне против России.

Она отметила, что атаки оккупантов на гражданскую инфраструктуру, в том числе и на порты на Дунае вблизи с румынской границей — это военные преступления.

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