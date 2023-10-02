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Глава МИД Румынии назвала военными преступлениями удары России по портам на Дунае

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2023, 11:56
Глава МИД Румынии назвала военными преступлениями удары России по портам на Дунае - Фото
Луминица Одобеску (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску назвала военными преступлениями удары России по дунайским портам в Измаиле и Рени. Об этом она сообщила во время общения с журналистами в Киеве, цитирует ее ЕП.

По ее словам, Румыния поддерживает Украину и ее народ в войне против России. 

Она отметила, что атаки оккупантов на гражданскую инфраструктуру, в том числе и на порты на Дунае вблизи с румынской границей — это военные преступления. 

"То, что делает Россия рядом с нашей границей, подрывает украинскую экономику, продовольственную безопасность, в том числе на глобальном уровне, и гражданскую навигацию в Черном море", — сказала Одобеску.

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Дмитрий Гриниченко
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