Глава МИД Румынии назвала военными преступлениями удары России по портам на Дунае
02.10.2023, 11:56
Луминица Одобеску (Фото: EPA)
Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску назвала военными преступлениями удары России по дунайским портам в Измаиле и Рени. Об этом она сообщила во время общения с журналистами в Киеве, цитирует ее ЕП.
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По ее словам, Румыния поддерживает Украину и ее народ в войне против России.
Она отметила, что атаки оккупантов на гражданскую инфраструктуру, в том числе и на порты на Дунае вблизи с румынской границей — это военные преступления.
"То, что делает Россия рядом с нашей границей, подрывает украинскую экономику, продовольственную безопасность, в том числе на глобальном уровне, и гражданскую навигацию в Черном море", — сказала Одобеску.
- 4 сентября 2023 года Украина сообщила, что ночью в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 упали и сдетонировали на территории Румынии. Это подтвердили и в ГПСУ.
- Неоднократно в Румынии были найдены обломки дронов.
- Генсек НАТО заявил, что падение "шахеда" в Румынии не было "преднамеренной атакой".
- 15 сентября заместитель начальника штаба обороны Румынии заявил, что Румыния готова сбивать российские дроны.
- 22 сентября президент Румынии заявил, что падение российских дронов на территории страны является "реальной проблемой".
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