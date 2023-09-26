На атакованной дронами переправе в Румынию был автобус с детьми, но его успели вывести

Во время российской атаки дронами-камикадзе около двух ночи произошел удар по паромной переправе "Орловка" в Одесской области на границе с Румынией. В результате были повреждены преимущественно грузовики и окна в административных зданиях, рассказал основатель паромного комплекса "Орловка" Юрий Димчогло. К удару из пункта пропуска удалось вывезти автобус с детьми, рассказал он в интервью Радио Свобода.

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"Пострадала гражданская инфраструктура пункта пропуска огромное количество гражданских, международного направления, грузовиков – около 30. Из них шесть выгорели полностью. Несколько повреждены складские помещения, но прямого попадания туда не было. Основные попадания были в зоны таможни и накопительные зоны международного транспорта для таможенного контроля, особенно на въезде в Украину", – сказал Димчогло.

Он отметил, что админздание пункта пропуска уцелело, однако ударная волна выбила стекла и 80% окон придется заменять.

По его словам, между объявлением воздушной тревоги и атакой прошло 10-15 минут.

Димчогло сообщил, что пограничники быстро среагировали и вывели с территории пункта пересечения общественный транспорт.

"Да было два автобуса, один на въезд в Украину, один на выезд. Тот, что на выезд, был с детьми. Его быстро оформили, посадили на румынский паром, который уже практически отходил от берега, в начале ударов. Слава Богу, что на пункте пропуска не было этого автобуса с детьми, потому что я не знаю, что было бы", – рассказал он.

Второй автобус оформили через 10 минут, во время отъезда начались удары, из-за чего в нем треснуло стекло, пострадали только водители, сообщил Димчогло.

Он отметил, что переправа является "полностью гражданским объектом" без военных, за исключением пограничников.

Это также единственный пункт пересечения границы со страной ЕС на Юге Украины.

"Мы сейчас зачищаем пункт пропуска и надеемся, что в очень короткие сроки [восстановим работу. – Радио Свобода.], потому что мы очень востребованы. Надеемся в кратчайшие сроки восстановить дорогу между Украиной и Румынией", – подытожил он.

Ночью 26 сентября российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136 районы Измаила и Рени Одесской области.

Противовоздушная оборона сбила над Украиной 26 дронов-камикадзе Shahed-136, зафиксировано 12 прилетов.

Российские оккупанты атаковали припортовую инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области.

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