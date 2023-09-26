РФ снова устроила налет "шахедами" на порты Дуная. Под ударом были Измаил и Рени

Российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136 районы Измаила и Рени Одесской области в ночь на 26 сентября. Об этом сообщали в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляли, что беспилотники запускали из Черного моря.

Около 01:52 "шахеды" зашли в русло Дуная.

Под ударом оказались Измаил и Рени, которые расположены на границе с Румынией.

В Измаиле и Рени находятся речные порты, которые россияне регулярно атакуют после выхода из зерновой сделки.

4 сентября в МИД сообщили, что ночью в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 упали и сдетонировали на территории Румынии. Это подтвердили и в ГПСУ.

6 сентября министр обороны Румынии Анджел Тилвар подтвердил, что на территории Румынии обнаружены следы, вероятно, падения дрона. 9 сентября там обнаружили обломки еще одного дрона, похожего на беспилотники армии РФ. А 13 сентября румыны нашли обломки дрона в 14 км от границы с Украиной.

Генсек НАТО заявил, что падение обломков "шахеда" в Румынии не было "преднамеренной атакой".

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