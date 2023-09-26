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РФ знову влаштувала наліт "шахедами" на порти Дунаю. Під ударом були Ізмаїл та Рені

Этот материал также доступен на русском
26.09.2023, 07:09
РФ знову влаштувала наліт
Мобільна група ППО (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136 райони Ізмаїла та Рені Одеської області у ніч проти 26 вересня. Про це повідомляли у командуванні Повітряних сил.

Військові заявляли, що безпілотники запускали із Чорного моря.

Близько 01:52 "шахеди" зайшли у русло Дунаю.

Під ударом опинилися Ізмаїл та Рені, які розташовані на кордоні з Румунією.

В Ізмаїлі та Рені розташовані річкові порти, які росіяни регулярно атакують після виходу із зернової угоди.

  • 4 вересня в МЗС повідомили, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії. Це підтвердили й у ДПСУ.
  • 6 вересня міністр оборони Румунії Анджел Тілвар підтвердив, що на території Румунії виявлено сліди, ймовірно, падіння дрона. 9 вересня там виявили уламки ще одного дрона, схожого на безпілотники армії РФ. А 13 вересня румуни знайшли уламки дрона за 14 км від кордону з Україною.
  • Генсек НАТО заявив, що падіння уламків "шахеда" в Румунії не було "навмисною атакою".

Читайте також: Румунія готова збивати російські дрони у разі небезпеки – штаб оборони країни

Дмитро Гриниченко
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війнаІзмаїлповітряні силиРеніShahed-136дрони-камікадзе
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