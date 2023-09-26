На атакованій дронами переправі до Румунії був автобус з дітьми, але його встигли вивезти

Під час російської атаки дронами-камікадзе близько другої ночі відбувся удар по поромній переправі "Орлівка" в Одеській області на кордоні з Румунією. Внаслідок цього були пошкоджені переважно вантажівки та вікна в адміністративних будівлях, розповів засновник поромного комплексу "Орлівка" Юрій Дімчогло. До удару з пункту пропуску вдалося вивести автобус з дітьми, розповів він в інтерв'ю Радіо Свобода.

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"Постраждала цивільна інфраструктура пункту пропуску дуже багато цивільних, міжнародного напрямку, вантажівок – близько 30. З них шість вигоріли повністю. Трохи пошкоджено складські приміщення, але прямого влучання туди не було. Основні влучання були у зони митниці та накопичувальні зони міжнародного транспорту для митного контролю, особливо на в’їзді в Україну", – сказав Дімчогло.

Він зазначив, що адмінбудинок пункту пропуску вцілів, проте ударна хвиля вибила скло та 80% вікон доведеться замінювати.

За його словами, між оголошенням повітряної тривоги та атакою пройшло 10-15 хвилин.

Дімчогло повідомив, що прикордонники швидко зреагували та вивезли з території пункту перетину громадський транспорт.

"Та було два автобуси, один на в’їзд в Україну, один на виїзд. Той, що на виїзд, був із дітками. Його швидко оформили, посадили на румунський пором, який вже практично відходив від берега, на початку ударів. Слава Богу, що на пункті пропуску не було цього автобуса з дітьми. Тому що я не знаю, що б було, – розповів він.

Другий автобус оформили за 10 хвилин, під час від’їзду почалися удари, через що в ньому тріснуло скло, постраждали тільки водії, повідомив Дімчогло.

Він зауважив, що переправа є "повністю цивільним об’єктом" без військових, за винятком прикордонників.

Також це єдиний пункт перетину кордону з країною ЄС на Півдні України.

"Ми зараз зачищаємо пункт пропуску і сподіваємося, що в дуже короткі строки [відновимо роботу. – Радіо Свобода.], тому що ми дуже потрібні. Сподіваємося в найкоротші строки відновити дорогу між Україною і Румунією", – підсумував він.

Уночі 26 вересня російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136 райони Ізмаїла та Рені Одеської області.

Протиповітряна оборона збила над Україною 26 дронів-камікадзе Shahed-136, зафіксовано 12 прильотів.

Російські окупанти атакували припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області.

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