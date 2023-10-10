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Зеленський анонсував прискорення навчань на F-16 і "хороші новини" щодо артилерії та ППО

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10.10.2023, 17:00
Зеленський анонсував прискорення навчань на F-16 і
Володимир Зеленський і Клаус Йоханніс (фото - ОП)

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Румунії анонсував надання Україні артилерії і ППО, а також повідомив про домовленість, завдяки якій буде прискорено навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Про це він сказав на спільному брифінгу з румунським колегою Клаусом Йоханнісом.

Зеленський повідомив, що у Румунії створюється Центр підготовки пілотів, де тренуватимуть, зокрема, українських льотчиків на винищувачах F-16. Він назвав це "надзвичайно важливим рішенням".

"Ми обговорили з паном президентом, як прискорити цю підготовку, і домовились, що українські пілоти будуть включені до першої хвилі навчання", – сказав Зеленський.

Він також анонсував "хороші новини" щодо артилерії та ППО для України.

Дивіться також: Повітряні сили показали, як українські льотчики навчаються на симуляторах F-16 – відео

Оксана Житнюк
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Володимир Зеленськийвійськова допомогаавіаціянавчаннярумуніяF-16
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