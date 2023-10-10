Зеленський анонсував прискорення навчань на F-16 і "хороші новини" щодо артилерії та ППО
Президент Володимир Зеленський під час візиту до Румунії анонсував надання Україні артилерії і ППО, а також повідомив про домовленість, завдяки якій буде прискорено навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Про це він сказав на спільному брифінгу з румунським колегою Клаусом Йоханнісом.
Зеленський повідомив, що у Румунії створюється Центр підготовки пілотів, де тренуватимуть, зокрема, українських льотчиків на винищувачах F-16. Він назвав це "надзвичайно важливим рішенням".
"Ми обговорили з паном президентом, як прискорити цю підготовку, і домовились, що українські пілоти будуть включені до першої хвилі навчання", – сказав Зеленський.
Він також анонсував "хороші новини" щодо артилерії та ППО для України.
- 20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків. Нідерланди нададуть 42 F-16, але частина бортів використовуватиметься для навчань.
- Україна має застосовувати F-16 лише на своїй території – не на території Росії. Такими є умови Заходу. ЗСУ приймають ці умови.
- 24 серпня стало відомо, що Норвегія стане третьою країною, від якої Україна отримає F-16 (це може бути від п'яти до 10 літаків).
- Данія працює над розширенням коаліції країн з відправлення Україні F-16.
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