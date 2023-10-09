Данія збирається розширити коаліцію з відправлення Україні винищувачів F-16 — прем'єрка країни
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен на щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені заявила, що королівство працює над розширенням коаліції країн з відправлення Україні західних винищувачів F-16. Її цитує The Guardian та Sky News.
Звертаючись із закликом до країн НАТО щодо відправлення бойових літаків Україні, Фредеріксен зазначила, що "доти, доки українці готові продовжувати бій за свободу, країнам-учасницям Альянсу варто наважитися і дати обіцянку, що трансатлантична спільнота не піддасться втомі від конфлікту".
"Ми повинні бути з Україною до кінця. Ніхто з нас не може стверджувати, що втомився від війни, поки Україна продовжує свою невтомну боротьбу. Вирішімо, що втоми від війни не буде в нашій трансатлантичній спільноті", – сказала вона.
За словами данської прем'єрки, російський диктатор Володимир Путін прорахувався, вважаючи, що слова підтримки України з боку НАТО "залишаться просто словами", але замість цього "українські солдати воюють нашою зброєю, нашими танками, нашими ракетами, і незабаром Україна також літатиме на наших F-16".
- 20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідому кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ — не говориться).
- Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен окреслив умови: Україна зобов'язується використовувати F-16 тільки на своїй території.
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