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Данія збирається розширити коаліцію з відправлення Україні винищувачів F-16 — прем'єрка країни

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09.10.2023, 12:56
Данія збирається розширити коаліцію з відправлення Україні винищувачів F-16 — прем'єрка країни - Фото
Метте Фредеріксен (Фото: ЕРА, Іда Марі Одгаард)

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен на щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені заявила, що королівство працює над розширенням коаліції країн з відправлення Україні західних винищувачів F-16. Її цитує The Guardian та Sky News.

Звертаючись із закликом до країн НАТО щодо відправлення бойових літаків Україні, Фредеріксен зазначила, що "доти, доки українці готові продовжувати бій за свободу, країнам-учасницям Альянсу варто наважитися і дати обіцянку, що трансатлантична спільнота не піддасться втомі від конфлікту".

"Ми повинні бути з Україною до кінця. Ніхто з нас не може стверджувати, що втомився від війни, поки Україна продовжує свою невтомну боротьбу. Вирішімо, що втоми від війни не буде в нашій трансатлантичній спільноті", – сказала вона.

За словами данської прем'єрки, російський диктатор Володимир Путін прорахувався, вважаючи, що слова підтримки України з боку НАТО "залишаться просто словами", але замість цього "українські солдати воюють нашою зброєю, нашими танками, нашими ракетами, і незабаром Україна також літатиме на наших F-16".

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Мілана Головань
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війнаавіаціяданіякоаліціяМетте ФредеріксенF-16
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