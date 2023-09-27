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Повітряні сили показали, як українські льотчики навчаються на симуляторах F-16 – відео видео

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 11:09
Відео: Повітряні сили ЗСУ
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У Повітряних силах ЗСУ показали, як українські льотчики проходять навчання та адаптуються до західних винищувачів F-16. Сюжет опублікували в YouTube.

Льотчиків у вільний час знайомлять із кабіною F-16 у віртуальній реальності та дають для відпрацювання загальні місії у складі пари, ланки та ескадрильї.

Сам тренажер складається з окулярів віртуальної реальності, ручки керування "двигуном", монітору, системного блоку та педалей. Військові зазначили, що джойстик (та сама ручка керування. – Ред.) знаходиться праворуч, а не по центру, як у літаках радянського зразка, і до цього також треба адаптуватися.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що після тренування на тренажерах льотчики вирушать до країн-союзників, де опановують вже справжні бойові літаки.

"Це значно скорочує тривалість підготовки за кордоном", – сказав він.

За його словами, ці симулятори є в розпорядженні фактично у всіх бригад тактичної авіації.

Ігнат також додав, що у програмне забезпечення симуляторів завантажено реальні карти території України, тому льотчики вже фактично "літають" у небі рідної країни.

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Мілана Головань
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війнаавіаціявинищувачЮрій ІгнатF-16
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