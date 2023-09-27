У Повітряних силах ЗСУ показали, як українські льотчики проходять навчання та адаптуються до західних винищувачів F-16. Сюжет опублікували в YouTube.
Льотчиків у вільний час знайомлять із кабіною F-16 у віртуальній реальності та дають для відпрацювання загальні місії у складі пари, ланки та ескадрильї.
Сам тренажер складається з окулярів віртуальної реальності, ручки керування "двигуном", монітору, системного блоку та педалей. Військові зазначили, що джойстик (та сама ручка керування. – Ред.) знаходиться праворуч, а не по центру, як у літаках радянського зразка, і до цього також треба адаптуватися.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що після тренування на тренажерах льотчики вирушать до країн-союзників, де опановують вже справжні бойові літаки.
"Це значно скорочує тривалість підготовки за кордоном", – сказав він.
За його словами, ці симулятори є в розпорядженні фактично у всіх бригад тактичної авіації.
Ігнат також додав, що у програмне забезпечення симуляторів завантажено реальні карти території України, тому льотчики вже фактично "літають" у небі рідної країни.
- 20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідому кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ – не сказано).
- Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території – не на території Росії. Такі умови Заходу. ЗСУ приймають ці умови.
- 24 серпня стало відомо, що Норвегія стане третьою країною, від якої Україна отримає F-16 (це може бути від 5 до 10 літаків).
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