У Повітряних силах ЗСУ показали, як українські льотчики проходять навчання та адаптуються до західних винищувачів F-16. Сюжет опублікували в YouTube.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Льотчиків у вільний час знайомлять із кабіною F-16 у віртуальній реальності та дають для відпрацювання загальні місії у складі пари, ланки та ескадрильї.

Сам тренажер складається з окулярів віртуальної реальності, ручки керування "двигуном", монітору, системного блоку та педалей. Військові зазначили, що джойстик (та сама ручка керування. – Ред.) знаходиться праворуч, а не по центру, як у літаках радянського зразка, і до цього також треба адаптуватися.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що після тренування на тренажерах льотчики вирушать до країн-союзників, де опановують вже справжні бойові літаки.

"Це значно скорочує тривалість підготовки за кордоном", – сказав він.

За його словами, ці симулятори є в розпорядженні фактично у всіх бригад тактичної авіації.

Ігнат також додав, що у програмне забезпечення симуляторів завантажено реальні карти території України, тому льотчики вже фактично "літають" у небі рідної країни.

Читайте також: Данілов: Шведські винищувачі Gripen високоякісні, але не замінять Україні F-16

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.